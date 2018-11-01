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На площади Великого национального собрания прошел митинг ПСРМ

На площади Великого национального собрания прошел митинг ПСРМ
После того, как десятки тысяч граждан со всей Молдовы откликнулись на призыв Партии социалистов и приняли участие в Общенациональном марше народного большинства, на площади Великого национального собрания проходит масштабный митинг.

Игорь Додон встретил колонну протестующих, которая шла к ПВНС от Цирка. Граждане поприветствовали главу государства криками: “За президента!” и аплодисментами, передает aif.md

– Я пришел поддержать своих коллег из ПСРМ. Это – мероприятие по консолидации и подготовке к избирательной кампании, которая начнется скоро, – сказал он.

Игорь Додон напомнил, что за последние 4 года Партия социалистов добилась немалых побед: в 2014 году ПСРМ получила наибольшее количество голосов и создала самую крупную фракцию в парламенте, в 2015 – при поддержке социалистов на выборах в Гагаузии победила Ирина Влах, в 2016 сам Игорь Додон победил на президентских выборах.

– Наступает 2019 год, очень важный год, когда социалисты должны получить парламентское большинство. Шансы реальные. Президенту нужна поддержка в парламенте и в правительстве, и думаю, что после выборов так и произойдет, – добавил он.
  • Вчера, 15:57
  • DTV
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