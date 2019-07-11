Согласно прогнозу гидрометеослужбы, 11 июля в Молдове ожидается переменная облачность, на севере и в центре страны пройдут дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.



В Бричанах и Сороках термометры покажут +20 С. В Бельцах на один градус выше - достигнет +21 С, в Оргееве + 22 С. В Тирасполе синоптики прогнозируют +23 С, в Леово + 24 С. В Кагуле и Комрате воздух прогреется до +25 С.



В Кишиневе днем столбики термометров покажут +23 С. Завтра в Молдове будет облачно, на севере страны пройдут дожди, днем столбики термометров покажут от +20 С до +25 С.