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Грозовые дожди ожидаются в центре и на севере Молдовы

Грозовые дожди ожидаются в центре и на севере Молдовы
Согласно прогнозу гидрометеослужбы, 11 июля в Молдове ожидается переменная облачность, на севере и в центре страны пройдут дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках термометры покажут +20 С. В Бельцах на один градус выше - достигнет +21 С, в Оргееве + 22 С. В Тирасполе синоптики прогнозируют +23 С, в Леово + 24 С. В Кагуле и Комрате воздух прогреется до +25 С.

В Кишиневе днем столбики термометров покажут +23 С. Завтра в Молдове будет облачно, на севере страны пройдут дожди, днем столбики термометров покажут от +20 С до +25 С.
  • 11-07-2019, 06:19
  • DTV
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