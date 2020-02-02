Dnestr.TV

 
0

Доступ в Шенгенскую зону: со 2 февраля действуют новые положения

Доступ в Шенгенскую зону: со 2 февраля действуют новые положения

Изменения распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС и четыре ассоциированных государства.
Со 2 февраля все посольства, консульства и центры выдачи виз будут руководствоваться новыми правилами, сообщает Еврокомиссия.

Изменения связаны с введением в действие обновленного Шенгенского визового кодекса и распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию, передает sputnik.md.

"Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода", - заявили в ЕК.
Заявление на визу можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки, вместо трех по старым правилам. При этом появилась возможность заполнить заявку в электронном виде.

Визовый сбор увеличился для всех заявителей. Те, которые раньше платили 60 евро за заявку, теперь должны будут потратить 80 евро, тогда как заявителям, которые должны были заплатить 35 евро, теперь придется выложить 40 евро. Это включает детей и другие категории, которым были предоставлены льготные более низкие сборы.

Европейский союз утверждает, что повышение визового сбора приводит его к уровню, на котором он был бы сегодня, если бы его согласовали с общим уровнем инфляции в ЕС с 2006 года.

Также подчеркивается, что, несмотря на увеличение, шенгенские визовые сборы остаются намного ниже, чем в других странах, например в Австралии, Китае или США.

sputnik.md
  • Сегодня, 10:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна