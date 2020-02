Вчера, 1 февраля, состоялись живые прослушивания национального отбора на Евровидение.Во ходе живого прослушивания определились 20 исполнителей, которые будут участвовать в финале. В конкурсе приняли участие 33 исполнителя, передает point.md ссылаясь на trm.mdПрофессиональное жюри отобрало 20 композиций для финала. В список вошли:- Джета Бурлаку - Răspunde;- Александру Чиботарь - Cine te-a facut să plângi;- Мария Чолак - Our home;- Петронела Дончу и Андрея Портэреску - We will be legend;- Наталья Гордиенко - Prison;- Юлия Илиенко ft. Мишель Дар - Tears;- Ирина Кит - Chain reaction;- Дима Железогло - Do it slow;- Lanjeron - Hi five;- Letty Sasha - Summer of love;- Live Beat - Love me now;- Денис Мидоне - Like a champion;- Виорела Морару - Remedy;- Паша Парфени - My wine;- Валерия Паша - It’s time;- Диана Ротару - Dale dale;- Лавиния Русу - Touch;- Катарина Санду - Die for you;- Валентин Узун и Ирина Ковальски - Moldoviţa;- Максим Завидиа - Take control.Победитель финала представит Молдову во втором полуфинале международного конкурса "Евровидение" 14 мая в Роттердаме.