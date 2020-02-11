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Полмиллиона видов насекомых уже находятся в фазе вымирания

Полмиллиона видов насекомых уже находятся в фазе вымирания

Современные темпы исчезновения биологических видов настолько высоки, что ученые все чаще говорят о наступлении нового великого вымирания, шестого по счету за историю Земли.

По грубым оценкам, под угрозой находится около миллиона видов животных, растений и грибов. И около половины из них — это насекомые. К такому выводу пришли авторы обзорного исследования, о котором рассказывает Phys.org, передает hightech.plus

Основная причина сокращения численности и разнообразия насекомых — деятельность человека. По мнению ученых, сильнее всего эти существа страдают от уничтожения естественной среды обитания и загрязнения, в первую очередь пестицидами. Среди других факторов — распространение чужеродных видов, чрезмерная эксплуатация популяций человеком и климатические изменения.

Вымирание любого биологического вида приводит к негативным последствиям, однако в случае насекомых цена потерь особенно высока.

Бабочки, жуки, пчелы, муравьи, стрекозы и многие другие оказывают важнейшие экосистемные услуги, включая опыление, уборку отходов и перенос питательных веществ. Только в США стоимость этих услуг оценивается в $57 млрд ежегодно.

Кроме того, насекомые считаются основой пищевых цепей. Многие животные полагаются на них как на обильный и надежный источник корма. По мере его сокращения они также вымирают. Например, сокращение численности североамериканских и европейских птиц может быть связано именно с уменьшением количества насекомых.

Охрана насекомых осложняется тем, что они все еще очень плохо изучены. Энтомологи полагают, что всего в мире существует около 5,5 млн их видов. При этом науке известна только пятая часть этого разнообразия — около 1 млн видов, а природоохранный статус присвоен лишь 8 400 из них.

Точное число насекомых, уже исчезнувших по вине человека, неизвестно. Однако исследователи полагают, что оно может достигать 5-10% от их общего числа.

Учитывая, насколько важную роль играют насекомые в экосистеме и экономике, сокращение их численности приведет к катастрофическим последствиям. Чтобы избежать их, ученые призывают человечество принять соответствующие меры уже сейчас.

hightech.plus
  • Сегодня, 08:13
  • DTV
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