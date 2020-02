После этапа прослушиваний в живую, который прошел 1 февраля 2020 года, было решено этим не ограничиваться, а увенчать национальный отбор полноценным финалом.Имя исполнителя, который отправится от Молдовы на международный песенный конкурс Евровидение-2020, будет названо вечером в субботу, 29 февраля.До этого состоялось живое прослушивание. Специалисты оценивали композицию, исполнение и вокальные данные артистов, сообщает sputnik.md Изначально оргкомитет решил, что выберет победителя уже на этом этапе, однако, "принимая во внимание хорошее качество представленного музыкального материала", было рекомендовано продолжить национальный отбор.Для "самого-самого" решающего раунда отобраны 20 участников.На сей раз этап будет полноценный, с учетом голосования телезрителей в окончательной оценке.Джета Бурлаку - RăspundeАлександру Чиботару - Cine te-a facut să plângiМария Чолак - Our homeПетронела Дончу и Андрея Портэреску - We will be legendНаталья Гордиенко - PrisonЮлия Ильенко ft. Mishel Dar – TearsИрина Кит - Chain reactionДима Железогло - Do it slowLanjeron - Hi fiveСаша Летти - Summer of loveLive Beat - Love me nowДенис Мидоне - Like a championВиорела Морару - RemedyПаша Парфени - My wineВалерия Паша - It’s timeДиана Ротару - Dale, daleЛавиния Русу - TouchКатарина Санду - Die for youВалентин Узун и Ирина Ковальски - MoldoviţaМаксим Завидия - Take control