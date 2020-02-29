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Среди них Молдова выберет свой голос на Евровидении-2020: все клипы финалистов

Среди них Молдова выберет свой голос на Евровидении-2020: все клипы финалистов

После этапа прослушиваний в живую, который прошел 1 февраля 2020 года, было решено этим не ограничиваться, а увенчать национальный отбор полноценным финалом.

Имя исполнителя, который отправится от Молдовы на международный песенный конкурс Евровидение-2020, будет названо вечером в субботу, 29 февраля.

До этого состоялось живое прослушивание. Специалисты оценивали композицию, исполнение и вокальные данные артистов, сообщает sputnik.md.

Изначально оргкомитет решил, что выберет победителя уже на этом этапе, однако, "принимая во внимание хорошее качество представленного музыкального материала", было рекомендовано продолжить национальный отбор.

Для "самого-самого" решающего раунда отобраны 20 участников.

На сей раз этап будет полноценный, с учетом голосования телезрителей в окончательной оценке.

Список финалистов национального отбора:

Джета Бурлаку - Răspunde


Александру Чиботару - Cine te-a facut să plângi


Мария Чолак - Our home


Петронела Дончу и Андрея Портэреску - We will be legend


Наталья Гордиенко - Prison


Юлия Ильенко ft. Mishel Dar – Tears


Ирина Кит - Chain reaction


Дима Железогло - Do it slow


Lanjeron - Hi five


Саша Летти - Summer of love


Live Beat - Love me now


Денис Мидоне - Like a champion


Виорела Морару - Remedy


Паша Парфени - My wine


Валерия Паша - It’s time


Диана Ротару - Dale, dale


Лавиния Русу - Touch


Катарина Санду - Die for you


Валентин Узун и Ирина Ковальски - Moldoviţa


Максим Завидия - Take control


sputnik.md
  • Сегодня, 08:29
  • DTV
  • Просмотров: 1
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