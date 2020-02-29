После этапа прослушиваний в живую, который прошел 1 февраля 2020 года, было решено этим не ограничиваться, а увенчать национальный отбор полноценным финалом.
Имя исполнителя, который отправится от Молдовы на международный песенный конкурс Евровидение-2020, будет названо вечером в субботу, 29 февраля.
До этого состоялось живое прослушивание. Специалисты оценивали композицию, исполнение и вокальные данные артистов, сообщает sputnik.md.
Изначально оргкомитет решил, что выберет победителя уже на этом этапе, однако, "принимая во внимание хорошее качество представленного музыкального материала", было рекомендовано продолжить национальный отбор.
Для "самого-самого" решающего раунда отобраны 20 участников.
На сей раз этап будет полноценный, с учетом голосования телезрителей в окончательной оценке.
Список финалистов национального отбора:
Джета Бурлаку - Răspunde
Александру Чиботару - Cine te-a facut să plângi
Мария Чолак - Our home
Петронела Дончу и Андрея Портэреску - We will be legend