На площадке Администрации Президента ПМР состоялось очередное заседание Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения на территории Приднестровья инфекции. Совещание возглавил Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что в условиях новой для республики, как и для всего мира, угрозы, заранее продуманного и выверенного алгоритма действий нет, потому решения принимаются по обстоятельствам, сообщается пресс-службой Президента ПМР. Важно, чтобы они были максимально предупредительного характера, отметил Глава государства, подчеркнув ценность опыта других государств. «Противостояние коронавирусу – это яркий пример того, что надо учиться на чужих ошибках, внимательно изучать как положительный, так и отрицательный опыт, мониторить ситуацию – в республике и за ее пределами, и оперативно реагировать на малейшие изменения», – считает Президент.
Участники заседания заслушали сводку данных, представленных руководителем Оперативного штаба. По словам Руслана Мовы, в созданном на базе Слободзейской ЦРБ коронавирусном госпитале на данный момент находятся 22 человека. Наличие COVID-19 диагностировано у двоих из них. Инфицированные пациенты размещены в изолированных боксах. Состояние их здоровья – средней тяжести. Сотрудниками МВД проведена работа по установлению круга контактов заболевших. Попавшие в него граждане находятся под наблюдением медиков. В оперативном порядке проведена тщательная дезинфекция подъездов домов по месту жительства инфицированных приднестровцев. Совместными усилиями сотрудников МВД и ЖКХ специализированной обработке подвергнутся подъезды всех жилых домов, придомовые территории, беседки, детские площадки и места санкционированного складирования бытовых отходов, сообщил руководитель Оперативного штаба.
С момента введения в Приднестровье чрезвычайного положения отказано во въезде 732 иностранным гражданам (всего с конца января 1146 отказов). На территорию Приднестровья за вчерашние сутки въехало 63 гражданина ПМР (за время действия режима чрезвычайного положения – 501 человек). Им предписано строгая самоизоляция по месту жительства. Выдано 14 пропусков на выезд транспорта за пределы республики, а также разрешен обоснованный выезд 41 гражданину. На горячую линию МВД поступило более шести тысяч звонков и обращений граждан, связанных с проведением мероприятий по недопущению распространению инфекции, проинформировал Руслан Мова.
По населенным пунктам курсируют патрули. Задействовано 330 сотрудников органов внутренних дел (в том числе курсанты ТЮИ). В зоне их надзора 35 медучреждений и 58 крупных торговых точек. Всего на соблюдение карантинных требований проверено порядка двух тысяч объектов. ОБЭП контролирует исполнение законодательных норм о ценах, тарифах и ценообразовании (проверяющие посетили свыше 900 магазинов, рынков, аптек). Повышенное внимание уделяется контролю соблюдения эпидемиологических мер на объектах сферы торговли. На сегодняшний день приостановлена деятельность 570 учреждений (около сотни спортивных, 327 увеселительных и торговых объектов, полторы сотни парикмахерских и салонов).
Оперативный штаб считает целесообразным ужесточить карантин. После детального обсуждения принято решение о временной приостановке деятельности всех торговых объектов, реализующих непродовольственные товары. По согласованному с главами госадминистраций решению на центральных рынках Тирасполя, Бендер, Дубоссар и Каменки функционировать будут только мясные, молочные и рыбные корпуса – при условии соблюдения всех карантинных требований, предъявляемых к магазинам. Реализация плодоовощной и иной продукции на открытых рядах пока запрещена. Движение общественного транспорта приостановлено. Предприятиям и организациям предписано предусмотреть доставку людей к месту работы служебным транспортом. Кроме того, руководителям рекомендовано максимально использовать возможности удаленной работы специалистов. Выход граждан из дома должен быть минимизирован и оправдан явной служебной необходимостью. Механизмы дистанционной работы прорабатывают и в Минпросе. Технической возможности организовать ее централизованно нет. Пока локально апробируются различные варианты.
Президент спрашивал о готовности помещений развернутого в Слободзее госпиталя к массовому (в случае необходимости) приему пациентов. Организационная работа там продолжается. Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии доставлен дополнительный генератор. По поручению Президента готовятся и другие объекты. На случай, если удержать распространение вируса не удастся, и число заболевших будет исчисляться сотнями, в качестве места их размещения рассматриваются помещения санаториев «Днестровские зори» и «Солнечный», а также профилактория ХБК. Сегодня Президент вместе с руководством Оперативного штаба посетит все потенциальные центры размещения инфицированных граждан, с тем чтобы оценить их состояние, возможности размещения койко-мест и объем необходимых подготовительных работ.
Еще одно президентское решение, принятое в условиях действия режима чрезвычайного положения, – временное переподчинение санитарно-эпидемиологической службы Министерству внутренних дел ПМР. На сегодняшний день в республике есть 45 санитарных врачей и эпидемиологов, а также 85 человек среднего медицинского персонала, работающего в данном направлении.
Учитывая особенности положения Приднестровья, решать Оперативному штабу приходится и вопросы, связанные, к примеру, с получением нашими гражданами российской пенсии. Организована доставка пенсионеров в село Варница – близлежащий населенный пункт, в котором доступно обналичивание в банкомате средств. Оперативный штаб обеспечивает не только транспорт, как таковой, но и качественную дезинфекцию салона и банкомата, а также средства индивидуальной защиты водителя и пассажиров.
Обсуждали в ходе совещания вопрос о подвижках в пошиве медицинских масок и халатов. К вечеру пятницы было изготовлено 51000 масок. На сегодняшний день ожидается очередная поставка готовой продукции с фабрик «Тиротекс» и «Одема». Учитывая, что заявленная первоначальная потребность госструктур, задействованных в работе по недопущению распространения коронавируса, практически покрыта, с сегодняшнего дня половина объема производимой в последующем продукции будет поступать в розничную продажу. Фабрики готовы приступить и к производству халатов. Их количество должно быть достаточным, чтобы обеспечить частую сменяемость, подчеркнул Вадим Красносельский.
Еще один актуальный вопрос – действие программы по лечению острого коронарного синдрома. Успешно реализуемая, она позволяет спасать жизни пациентам, которых по договоренности оперативно доставляют в кишиневские медучреждения. Несмотря на жесткий карантин и режим чрезвычайного положения, решено сохранить действие данной программы. Граждане, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, будут по-прежнему доставляться в соседнее государство – при максимально возможном соблюдении всех мер безопасности.
Говорили на совещании о ситуации в Варнице – селе, где выявлено два случая заболевания коронавирусом, и граничащем с ним бендерском микрорайоне «Северный». Эти территории находятся на особом карантинном контроле, в строгой изоляции. Продовольственные товары доставляются туда своевременно и в достаточном количестве. Обеспечен жесткий контроль перемещения граждан.
Завершая заседание, Вадим Красносельский призвал к консолидации и согласованности действий. Во второй половине дня состоится выездное совещание. Штаб в полном составе будет собираться по мере необходимости.