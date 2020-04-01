Несмотря на общий для всех христиан праздник, в каждой стране Пасху празднуют по-своему.
«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!» это традиционное приветствие на разных языках звучит в праздник Пасхи уже более 2000 лет. Пасха – один из главных и любимых праздников христиан, который принято называть «день царей», «праздник праздников» или «Велик день».
А вот культ крашеных яиц в христианстве культ связывают с притчей о Марии Магдалине, которая пришла к римскому императору Тиберию и подала ему яйцо, воскликнув: «Христос воскрес!». Император ответил, что в этот трудно поверить, и скорее белое яйцо станет красным. И яйцо тут же стало алым. Так красное яйцо стало символом воскресения, Пасхи, поэтому первоначально яйца красили только в красный цвет.
Но при всей схожести традиций празднования Пасхи в каждой стране имеются свои особенности и свои традиционные пасхальные блюда. И хотя нынешняя Пасха во многих странах проходит под знаком карантина, это не повод, чтобы отказаться от праздника, символизирующего победу жизни над смертью, света над тьмой.
Пасха в Молдове
Пасха или Воскресение Христово – один из самых значительных религиозных праздников, который отмечает практически все население Молдовы. Дата этого праздника изменяется каждый год. Так Православная Пасха празднуется в Молдове в воскресенье после первого новолуния, следующего за днем весеннего равноденствия. В «Чистый четверг» перед Пасхой принято проводить генеральную уборку квартир, домов, дворов. Загодя варятся вкрутую и красятся яйца, а за два дня до светлого воскресения, в Страстную пятницу, хозяйки пекут куличи и паски.
Праздновать Пасху начинают в воскресенье ночью: верующие посещают церковь и освящают куличи, паски и крашенные яйца. С утра все родные и близкие собираются за пасхальным столом, приветствуя друг друга «Hristos a inviat» (Христос воскрес!) и отвечая «Adevarat a inviat» (Воистину воскрес!), начинают утреннюю трапезу, так называемое разговение после большого семинедельного поста.
На Пасху, кроме традиционных крашенок и куличей, принято закалывать ягненка, ставить на стол национальные блюда - плацинды, голубцы, мамалыгу, жамбон, холодец и прочее. А дети устраивают целые мини-турниры, стукаясь крашеными яйцами.
Празднуют Пасху два дня – воскресенье и следующий за ним понедельник - эти дни читаются нерабочими.
Пасха в Румынии
В Румынии уже с Великого четверга мужчины приостанавливают свои хозяйственные работы, а женщины приступают к приготовлению ритуальных блюд – выпечке куличей и по-особенному испеченного калача (cozonac). В этот день окрашивают пасхальные яйца, а также расписывают писанки. Традиционным пасхальным блюдом является жареный ягненок, а кулич украшается крестом, часто заплетенным в косичку, пространство между которым выкладывается сыром.
Еще одна изюминка, которая распространена в Румынии – «babele» – пасхальные бабы, приготовленные в печи сладкие блюда из макарон, которые заливались в специальные формочки. Кроме бабы, румыны любят готовить на Пасху «деда». Дед обязательно должен отличаться от бабы и по цвету и по вкусу. Обычно баба на вкус белая и сладкая, а дед коричневый и чуть кислый.
Ритуалы освящения пасхальных блюд в разных частях Румынии различаются, но все румыны традиционно должны отстоять ночную праздничную литургию, после которой и происходит обряд освящения праздничных блюд. В пасхальной корзинке обязательно должны были лежать кулич, соль, сало, сахар, крашеные яйца, бабы и деньги. Часть освященных блюд обязательно раздается нуждающимся.
В ночь перед Пасхой в некоторых районах жгут костры, возле которых местные жители рассказывают истории из жизни Иисуса. Чтобы очиститься от злых духов молодые парни прыгают через огонь. А в это время все незамужние девушки отправляются в церковные колокольни и омывают святой водой языки колоколов. Этой водой девушки на рассвете умываются, чтобы на протяжении года быть привлекательными и красивыми.
Другой обязательный обряд – омывание освященной красной крашенкой. Это надо делать на рассвете, чтобы приобрести такой же здоровый румянец, как цвет краски на яйце. Существует также обычай приносить со службы зажженную свечу, и очень важно, чтобы свеча не погасла по дороге. Люди на самой службе передают огонь от свечи к свече – это очень красиво.
Пасха в России
Собственно пасхальные торжества в России начинаются в полночь между Великой субботой и Светлым воскресеньем. Проходит особенная торжественная служба, затем начинается крестный ход вокруг храма, со свечами, под торжественный звон колокола. После крестного хода совершается утренняя служба, по окончании которой священник освящает принесенные прихожанами яйца, куличи, пасхи. После богослужения все разговляются в храме или дома. Люди приветствуют друг друга словами:«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!».
Пасхальный стол на Руси всегда был обильным, очень красивым и оставался накрытым всю пасхальную неделю. В богатых домах готовили 40 различных блюд по числу дней истекшего поста. На Пасху подавали скоромные блюда. Куличи и пасхи, иконы, пасхальный стол – все украшали самодельными цветами из разноцветной бумаги. В домах зажигались все свечи и светильники, в деревнях жгли пасхальные костры.
Пиршество начиналась со сражения на яйцах. У кого скорлупа не треснет, у того и желание исполнится. «Крашенки» и «писанки» дарили родным и близким, брали с собой в гости, раздавали нищим.
За дарением пасхальных яиц следовало христосование – пасхальное приветствие. В этот день повсюду устраивались красочные и шумные зрелища. Согласно церковным канонам, в день Пасхи не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды. Посещение кладбищ в Светлое Воскресение, оставление на могилах еды и яиц – это языческая традиция, возродившаяся и широко распространившаяся в России в советские времена. Тогда храмы были закрыты, и люди шли вместо церкви на кладбище. Посещать могилы близких полагается на Красную Горку. А вот смерть на Пасху традиционно считается знаком милости Божьей, а отпевание совершается с пасхальными песнопениями.
Пасха в Украине
В Украине очень трепетно и благоговейно относятся к Великому Дню Христова Воскресения, и Пасха тут так и называется: «Великдень». В Чистый Четверг хозяйки с великим трепетом и молитвой приступают к выпеканию пасхальных куличей (пасок). Обязательно кладут в тесто (крестообразно) кусочки освященной вербы. По паскам судят, как проживет семья весь следующий год. Если куличи получатся румяные да высокие – значит, в доме будет мир, радость и достаток. Если же что-то не получится, стоит ждать беды.
Семейный стол на Пасху на Украине готовят с особой торжественностью и непременно украшают цветами. Главное место на праздничном столе занимает паска и крашенки. Кроме этого, каждая украинская хозяйка готовит традиционные и любимые в семье праздничные блюда. Каким бы ни было кулинарное угощение на столе, но начинать обед принято с пасхи. Даже крошки этого хлеба, которые упали на пол, ни в коем разе нельзя выбрасывать в мусор. Отрезанную горбушку по традиции сохранялась как талисман, приносящий счастье.
Существует большое количество пасхальных забав. Наиболее популярная сейчас – это игра в битки, когда дети, да и не только, выбирают пасхальные яйца и стучат ими одно об другое. Тот, чье яйцо разобьется, считается проигравшим.
Пасха в Великобритании
В Соединенном королевстве Пасха также считается одним из самых важных праздников в году. В пасхальное воскресенье, на рассвете, в церквях проходят службы и концерты органной музыки. Пасхальные корзины (Easter baskets), полные яиц, хлеба и другой еды, берут с собой на пасхальную службу, чтобы освятить в церкви. В Англии на Пасху существует также традиция украшать церкви и дома в пасхальные дни свечами. Мастерить украшения для пасхальных свечей – популярная забава английских семей.
Дети в Англии на Пасху с нетерпением ожидают воскресенья. Воскресным утром они проснутся и увидят, что пасхальный заяц оставил для них корзинки с лакомствами и спрятал яйца, которые они расписывали на прошедшей неделе. Дети по всему дому ищут яйца на Пасху. Проводятся даже традиционные соревнования – поиск яиц, а ребенок, который соберет больше всех, получает награду.
Традиционное пасхальное угощение – это мясные медово-чесночные фрикадельки, запеченная копченая ветчина, весенний салат, сосиски или бекон, глазированный яблоком, картофелем в розмариново-чесночном масле. Главным пасхальном блюдом считается запеченный фаршированный ягненок. Стол обычно украшают шоколадные гнезда для яиц, шоколадные яйца и зайцы из теста.
Существует также пасхальная традиция одеваться во все новое. Это символизирует пробуждение природы и начало нового жизненного этапа. А вечером проходит карнавал с огромным количеством ярко одетых участников. Веселье и танцы длятся до утра. В Пасхальный понедельник принято дарить детям на улицах конфеты и игрушки.
Пасха в Германии.
Ей предшествует Страстная пятница. Многие немцы обязательно едят рыбу в этот день. Никто в Германии не должен работать ни в пятницу, ни в субботу. А в субботний вечер в разных населенных пунктах Германии устраивают большой Пасхальный костер. Это очень популярное мероприятие, символ конца зимы и сгорания всех плохих чувств, и на него обычно собирается много людей.
Утро в Пасхальное воскресенье каждое семейство в Германии проводит вместе за завтраком. Родители накануне прячут корзины со сладостями, пасхальными яйцами и небольшими подарками. После завтрака они говорят детям: «Пасхальный зайчик спрятал от вас корзины, вы должны их найти». Дети ищут их по всему дому и это очень веселый момент праздничного дня. Во второй половине пасхального воскресенья семьи ходят в гости к своим друзьям и родственникам, пьют вместе чай и общаются.
И только в этой стране можно увидеть очень красивые, украшенные разрисованными яйцами деревья. Немцы такие деревья считают символами возрождения жизни, и полагают своим долгом каждый год приходить к такому дереву и украшать его новым яйцом. Они верят, что благодаря такому ритуалу, проживут еще один год в мире и счастье. Еще один важный атрибут Пасхи в Германии – это венок, который символизирует просыпание природы, возрождение новой жизни. Пасхальный венок в Германии по традиции вывешивают на входные двери и окна.
Немцы очень любят пасхальную выпечку. В Германии принято печь к празднику сдобные булки-колоски с окрашенным яйцом внутри.
Пасха в Польше
Здесь празднует Пасху два дня - воскресенье и понедельник. Утро Пасхального воскресенья начинается с праздничной мессы в костеле, после чего поляки садятся за праздничный стол. За этим столом по традиции должны собраться все поколения одной семьи. Праздничная трапеза начинается с молитвы. Завтрак состоит из освященной пасхи, яиц, хрена, мяса и колбасы. Праздничное застолье обычно не обходится без домашней выпечки и сладостей. Главным на столе является выпеченный из муки или сделанный из растопленного сахара агнец – символ воскресения Иисуса Христа.
Следующий за Пасхальным воскресеньем – праздник Шмингус-Дынгус – или Поливальный понедельник. Поляки щедро поливают друг друга водой. Водяные «бомбы», пакеты, наполненные водой, падают из окон на мостовые и головы прохожих, взрываются в вагонах метро, обливая пассажиров, но никто не обижается, все довольны. Считается, что вода приносит здоровье, удачу и прибыль в хозяйстве.
Пасха в Италии
Празднование Пасхи в Италии начинается в Страстную пятницу, когда костюмированный крестный ход, символизирующий Страсти Христовы, начинает свое движение по улицам. В пасхальное воскресенье на главной площади Рима собирались сотни тысяч людей, чтобы услышать речь Папы и произнести пасхальную молитву.
В Италии вместо кулича готовят коломбу: кекс с лимоном и миндалем в форме креста, гнезда или, если получится, голубя. Это угощение принято считать главным, однако в разных регионах пекут разные пасхальные пироги: где-то это сырный пирог, а где-то творожный кекс с творогом и цукатами. Главное пасхальное блюдо – баранина с жареными артишоками с салатом из сладкого перца, оливок и помидоров.
В сам праздник итальянцы устраивают «scoppio del carro», что означает «взрыв телеги»: на площадь перед собором выкатывают телегу, набитую пиротехникой, и устраивают праздничный фейерверк. А на следующий день после Пасхи у итальянцев принято ходить на пикники с соседями и друзьями.
Пасха в Америке
Будучи страной многонациональной, в которой уживаются верующие самых разных конфессий, Америка не соблюдает какие-то определенные обычаи празднования Пасхи, но и там есть общепринятые традиции. К примеру, в Америке принято делать пасхальные букеты из лент и живых цветов, таких, как колокольчики и белые лилии - там это главный символ Пасхи. Букеты местные жители относят в церковь или украшают ими дом.
Общей особенностью для американцев всех религий является то, что в Светлое воскресенье все они собираются за большим столом в семейном кругу. Главными блюдами на семейном ужине в пасхальный день являются картофель, ветчина с ананасами и фруктовые салаты.
Также в Америке очень популярна пасхальная игра: катание яиц по наклонному газону. Дети соревнуются, кто дальше и без остановки сможет прокатить свое яйцо. Самое большое соревнование бывает в пасхальное воскресенье на газоне близ Белого дома в Вашингтоне. Сотни детей приходят со своими пасхальными корзинками, наполненными ярко раскрашенными яйцами, и катают их вниз по лужайке около президентского дворца. Суть игры заключается в том, что на траве раскладываются призы, которые достаются тому, кто задевает их яйцом.
Пасха в Греции
В Греции Пасха отмечается торжественно, всенародно и церковно. «Христос Анести!», «Алитос анести!», или же «Кало Пасха» (Доброй Пасхи) и «Хронья пола» (Многие лета) приветствуют друг друга греки в канун и после Воскресения Христова. Во время Страстной недели греки пекут пресный хлеб «Лагана». В Великий вторник принято готовит печенье «кулураки». В Великую среду благословляют яйца, которые будут красить, а также закваску для выпечки пасхальных булочек цуреки в форме круга или креста. Эти слоеные булочки едят в Воскресенье.
В Страстную пятницу духовенство и верующие совершают крестный ход с убранной цветами плащаницей. В субботу совершается самая торжественная пасхальная служба, во время которой все зажигают свечи в полной темноте от единственной горящей свечи и передают огонь от одной свечи к другой. Ровно в полночь, когда священники произносят «Христос Анести!» (Христос Воскрес!), свечи сменяют петарды и фейерверки, и в эти минуты вся Греция оглашается радостными криками и всеобщим ликованием. Так начинается Пасха!!! А еще в этот день в Греции принято бросать из окон домов посуду.
Пасха в Мексике
Пасху в Мексике празднуют почти две недели. В Страстную пятницу стартует пасхальный карнавал с роскошными постановками Страстей Христовых, танцами и фейерверками. Над улицами развешивают гирлянды из пестрой бумаги. А в субботу развешивают кукол Иуды из папье-маше, к которым цепляют петарды и хлопушки. К концу дня этих кукол взрывают.
Жители страны к этому большому празднику серьезно готовятся, постятся и истязают себя разнообразными послушаниями и пытками. Мексиканцы верят, что тот, кто познает на себе муки Иисуса Христа на пути к Голгофе (уличная мистерия Crucis), станет добрее, чувствительнее к бедам других и благодаря всему этому – счастливее. Сама же Пасха в Мексике озарена светлой радостью и тихими семейными посиделками. На праздничный стол мексиканцы стол готовят особое сдобное блюдо под названием капиротада, процесс приготовления которого заключается в последовательном смешивании ингредиентов, символизирующих последние часы жизни Христа. На Пасху в Мексике традиционно едят приготовленного на гриле поросенка. А еще мексиканцы лакомятся необычно приготовленной бараниной, политой специальным соусом.
Пасха в Финляндии
В Финляндии Пасха означает не только Воскресение Христово, но и знаменует наступление весны. Дома украшают веточками верб, живыми нарциссами, тюльпанами, специально к пасхальным праздникам финны выращивают в горшочках рожь, росточки которой всходят к празднику и украшают стол. В страстную пятницу разжигаются костры, дым от которых отгоняет нечистые силы, чтобы те не омрачили этот светлый праздник. Пасхальные яйца у финнов представляют собой скорлупу из обычных куриных яиц, которая заполняется шоколадом через специально проделанное отверстие, а вместо кулича в каждом доме присутствует традиционная финская выпечка – мямми – пресный хлеб, который пекут по особой рецептуре.
В прежние времена пасхальные праздники в Финляндии были в большей мере ориентированы на верующих, а в течение Страстной Недели многие рестораны, кинотеатры и другие развлекательные заведения работали по сокращенному графику. Современные финны в большинстве своем не постятся, зато с радостью пируют и веселятся на Пасху. Даже в церковь многие из них идут, чтобы ощутить атмосферу праздника и послушать музыку.
Еще в Финляндии верят, что Страстная Неделя – это время ведьм. Более активны они в период между Страстной Пятницей и Пасхальным Воскресеньем, когда Иисус еще не покоится в гробнице. В связи с этим верованием с Чистого Четверга и до самого рассвета Пасхи по улицам ходят нищенски одетые дети и просят милостыню. У них – закопчены лица и в руках они держат метлы, кофейники и букеты из ивовых прутьев. Финны свято верят в то, что дети отгоняют своими веточками от их домов зло, а потому – щедро раздают мелкие монеты, конфеты, шоколадные яйца, булочки и другие сладости. А еще в Финляндии существует поверье, что в Пасхальное Воскресенье солнце на восходе танцует от радости. И, безусловно, финны тоже красят, и едят вареные яйца на Пасху, символизирующие возрождение.
Пасха в Чехии
В Чехии Пасха – один из любимейших праздников, для чехов это возможность отдохнуть от ежедневных забот и сытно поесть. Женщины пекут к Пасхе сладкий рулет в виде маленького ягненка – кроме Чехии такого кулича не увидеть нигде, и готовят много мясных блюд.
А еще только в этот день чехам-мужчинам официально разрешается пороть своих жен и любимых женщин специальными розгами, сплетенными из веток ивы. Конечно же, «порка» имеет чисто символический смысл, но как утверждают чехи, помогает мужчинам избавиться от обид, а женщинам придает здоровье и молодость.
Пасха в Армении
Пасха в Армении носит название Затик, которое означает «затвел – анджатвел» – избавление от мук. Праздник начинается вечером Страстной субботы, по завершении церковного обряда Андастана (освящение четырех сторон света). Одним из старинных традиций, дошедших до современности, считается кукла «Аклатиз», украшенная 49 камнями и репчатым луком. Этот пасхальный атрибут символизирует удачу для дома и семьи.
Символом Пасхи в Армении считается также фигурка Утис-тат, место ее на кухне как символ хозяйки дома. В древности такую фигурку должна была уметь мастерить каждая армянская девушка. Утис-тат имела также воспитательную цель, дабы дети росли в духе национальных традиций.
На Пасху в Армении традиционным блюдом сейчас является плов и крашенные яйца. А раньше в этот день подавали спитак банджар, так как, по легенде, Св. Богородица закутывала Иисуса Христа, в листья этого растения. Также, на Пасху армянские хозяйки принято угощать кутапом – это тесто с запеченной зеленью или фасолью с жареным луком, еще ауиком (лепешки из пшеницы) и ахаром (вареный барашек или петух).
Армянские христиане по традиции говорят друг другу: «Христос воскрес из мертвых!» – «Благословенно Воскресение Христово!»
Пасха в Бразилии
В Бразилии на Пасху едят и пьют так много шоколада, что сами бразильцы заочно называют этот праздник днем шоколада. Они едят шоколадных зайцев и цыплят, и дарят друг другу шоколадные яйца с игрушками внутри, что делает Пасху одним из любимых праздников для детей.
Взрослые тоже уважают этот праздник, ходят в церковь и готовят праздничный ужин. На пасхальный стол в качестве главного блюда принято ставить рыбу, а не мясо. На десерт бразильцы пекут аналог нашего кулича, но только в форме креста, щедро наполняют его фруктами и запивают горячим шоколадом.
В качестве забавы здесь принято вешать на улице кукол, олицетворяющих Иуду, а потом избивать их. Прообразом Иуды может стать ненавистный сосед, или, например, политик, оказавшийся в центре громкого скандала.
Пасха в Словакии
Немножко поизмываться над слабым полом любят и в Словакии. Словаки-мужчины убеждены, что в Чистый Четверг (или Зеленый) все незамужние девушки обязательно должны искупаться в бегущем потоке до рассвета. Это поможет им сохранить здоровье, выйти замуж и родить здоровых детей. А если девушке (ну совсем!) не хочется вставать в Четверг до рассвета, и отправляться искать поток, то поток сам находит девушку дома, и заботами любящих ее мужчин совершает «ритуальное омовение».
Словаки тоже, как и в финны, боятся повышенного влияния злых сил в Страстную Пятницу. Потому все, поголовно, в этот день носят во рту чеснок и даже дают его домашней живности! А вот в Великую Субботу они стараются вынести со своих домов все старое и сжечь его, подразумевая под ритуальным сожжением: «Вынести из дома Иуду и сжечь его».
В качестве обрядовой выпечки к Пасхе в Словакии готовят специальный «мясной хлеб» – запеканку с фаршем или кусочками разных сортов колбасы.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Все сорок дней, с Пасхи до Вознесения, являются праздничными, но наиболее торжественно отмечается первая неделя после Пасхи. Она называется Светлой, как и каждый из ее семи дней. В это время ежедневно проводятся службы, церковные врата, называемые «царскими», открыты весь день, и повсюду звонят колокола. Много добрых обычаев связано со Святым днем. Но, несмотря на различные традиции празднования Пасхи, всех нас связывает вера в то, что добрые дела, совершаемые в пользу других, особенно обделенных судьбой, помогают снять с души грех.