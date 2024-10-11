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На Земле нашли больше 70 тысяч неизвестных и странных вирусов

На Земле нашли больше 70 тысяч неизвестных и странных вирусов
источник фото: techno-news.net

Микроорганизмы встречались даже в самых экстремальных условиях, в том числе в горячих источниках. Найти их помогли ИИ-технологии.

Ученые из Сиднейского университета и их коллеги из других учреждений смогли найти десятки тысяч вирусов, о которых ничего не знает наука. В их поиске участвовал искусственный интеллект. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Cell, специалисты столкнулись с «бездонной ямой» уникальных микроорганизмов, передает techno-news.net.

Для решения задачи ученые создали алгоритм глубокого обучения LucaProt. Нейросеть направили на вычисление огромных массивов данных с миллионами геномных образцов. Метод идентифицировал виды на основе последовательностей и вторичных структур белка — их РНК-вирусы используют для репликации. Новый подход оказался более быстрым, чем классические инструменты.

Всего исследователям удалось найти больше 160 тыс. вирусов. Наука ничего не знает о 70 тыс. из них, причем многие не похожи на известные виды. Как отметили исследователи, большинство вирусов были секвенированы, то есть в них определили последовательность ДНК и РНК, и даже находились в публичных базах данных. Однако вирусы оказались «настолько разными, что никто не знал, что это такое». Большое количество из них встречались в экстремальных условиях, в том числе в горячих источниках и соленых озерах.

В Сиднейском университете подчеркнули, что прежде никому не удавалось открыть такое количество вирусов в ходе одного исследование. Ученые называют результат «потрясающим», но «поверхностным взглядом». «Еще миллионы видов должны быть открыты, и мы можем применить этот же подход к идентификации бактерий и паразитов», — отметили специалисты.
  • Вчера, 13:31
  • DTV
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