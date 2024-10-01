Dnestr.TV

 
0

ГТК ПМР: Важно подтвердить технологический процесс!

ГТК ПМР: Важно подтвердить технологический процесс!
источник фото: ГТК ПМР

В связи с выявлением фактов неправомерного заявления льгот по уплате таможенной пошлины и акциза, специалисты ГТК ПМР дополнительно разъясняют случаи и условия предоставления тарифных преференций при ввозе отдельных категорий товаров.

Как сообщается на сайте ГТК ПМР, освобождаются от уплаты таможенной пошлины сырье, материалы, оборудование, включая машины, механизмы, и комплектующие изделия, ввозимые организациями, которые имеют собственный технологический цикл (согласно подпункту д) статьи 8 Закона «О таможенном тарифе»). Ввозимые товары должны использоваться в собственном технологическом процессе при производстве собственной продукции.

Важно обратить внимание, что под технологическим процессом понимают процесс производства, охватывающий все операции по переработке сырья, материалов, по использованию комплектующих изделий, энергоресурсов и иных ресурсов при производстве, сборке и упаковке продукции.

Таким образом, базовым условием для заявления льготы по уплате таможенной пошлины при ввозе сырья и оборудования является наличие технологического процесса (документально подтвержденного) и использование в этом процессе импортируемых товаров для производства собственной готовой продукции. Соответствие товаров требованиям и условиям предоставления льгот является ответственностью декларанта.

В настоящий момент действует упрощённый порядок заявления льгот, когда на этапе декларирования и выпуска товаров таможенные органы не требуют документов, подтверждающих наличие технологического процесса. Однако заявительный порядок не освобождает лицо от обязанности соблюдать установленные требования в части использования ввезенных сырья и оборудования.

Контроль за правомерностью заявления льгот осуществляется на этапе после выпуска товаров в ходе проверки отчетов, представленных экономическим агентом.

При выявлении отсутствия технологического процесса и фактов неиспользования товаров, в отношении которых предоставлены льготы, в операциях по производству собственной продукции, заявитель привлекается к административной ответственности. Помимо штрафа, подлежат уплате все причитающиеся таможенные платежи.

Использование товаров и транспортных средств, в отношении которых применены льготы по уплате таможенной пошлины и/или акциза, в иных целях (не связанных с предоставлением льгот) разрешается только после уплаты таможенных платежей.
  • Вчера, 13:47
  • DTV
  • Просмотров: 89
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...
  • С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ н ...
  • Внимание: временный запрет на ввоз
  • Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотр ...
  • Молдова рассматривает закупки газа для выработки электр ...
  • Развеян миф о безвредности электромобилей для окружающе ...
  • О казачестве как части приднестровской идентичности гов ...
  • ЦИК Молдовы не выдал разрешения на проведение экзитпола ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...
  • С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ н ...
  • Внимание: временный запрет на ввоз
  • Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотр ...
  • Молдова рассматривает закупки газа для выработки электр ...
  • Развеян миф о безвредности электромобилей для окружающе ...
  • О казачестве как части приднестровской идентичности гов ...
  • ЦИК Молдовы не выдал разрешения на проведение экзитпола ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM