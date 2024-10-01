В связи с выявлением фактов неправомерного заявления льгот по уплате таможенной пошлины и акциза, специалисты ГТК ПМР дополнительно разъясняют случаи и условия предоставления тарифных преференций при ввозе отдельных категорий товаров.
Как сообщается на сайте ГТК ПМР, освобождаются от уплаты таможенной пошлины сырье, материалы, оборудование, включая машины, механизмы, и комплектующие изделия, ввозимые организациями, которые имеют собственный технологический цикл (согласно подпункту д) статьи 8 Закона «О таможенном тарифе»). Ввозимые товары должны использоваться в собственном технологическом процессе при производстве собственной продукции.
Важно обратить внимание, что под технологическим процессом понимают процесс производства, охватывающий все операции по переработке сырья, материалов, по использованию комплектующих изделий, энергоресурсов и иных ресурсов при производстве, сборке и упаковке продукции.
Таким образом, базовым условием для заявления льготы по уплате таможенной пошлины при ввозе сырья и оборудования является наличие технологического процесса (документально подтвержденного) и использование в этом процессе импортируемых товаров для производства собственной готовой продукции. Соответствие товаров требованиям и условиям предоставления льгот является ответственностью декларанта.
В настоящий момент действует упрощённый порядок заявления льгот, когда на этапе декларирования и выпуска товаров таможенные органы не требуют документов, подтверждающих наличие технологического процесса. Однако заявительный порядок не освобождает лицо от обязанности соблюдать установленные требования в части использования ввезенных сырья и оборудования.
Контроль за правомерностью заявления льгот осуществляется на этапе после выпуска товаров в ходе проверки отчетов, представленных экономическим агентом.
При выявлении отсутствия технологического процесса и фактов неиспользования товаров, в отношении которых предоставлены льготы, в операциях по производству собственной продукции, заявитель привлекается к административной ответственности. Помимо штрафа, подлежат уплате все причитающиеся таможенные платежи.
Использование товаров и транспортных средств, в отношении которых применены льготы по уплате таможенной пошлины и/или акциза, в иных целях (не связанных с предоставлением льгот) разрешается только после уплаты таможенных платежей.