Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдовы и референдуме о ЕС открылись по всей стране.
Согласно местному законодательству, выборы главы государства признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Аналогичные показатели требуются и для референдума. При этом для каждого процесса явку будут учитывать отдельно, передает ria.ru.
В 7:00 начали работу более 2,2 тысячи избирательных участков на территории Молдовы, еще 234 работают за рубежом.
Центральная избирательная комиссия Молдовы аккредитовала 784 международных и 1277 национальных наблюдателей. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
В России на двух избирательных участках образовалась длинная очередь из желающих проголосовать.
По закону, если ни один из кандидатов в первом туре не сможет заручиться поддержкой более половины избирателей, то через две недели должен состояться второй тур между двумя претендентами, получившими наибольшее количество голосов. Таким образом, второй тур выборов может пройти 3 ноября. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
На пост главы государства претендуют 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
В свою очередь, в рамках референдума жителям республики нужно будет ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдовы в Европейский союз?".
Избирательные участки закроются в 21:00.
К 9:00 на выборах президента Молдовы и конституционном референдуме о вступлении в ЕС проголосовали более 100 тыс. граждан или 3,6% избирателей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает newsmaker.md.
В Молдове более активно голосуют граждане в возрасте 56-65 лет. В Кишиневе к этому времени проголосовали 24 тыс. избирателей (3,7%). Также активно голосуют в Кагульском, Хынчештском, Сорокском, Оргеевском районах и в Гагаузии.
За рубежом к этому часу проголосовали почти 10 тыс. избирателей.