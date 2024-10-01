Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новый доклад о туберкулезе, в котором отмечается, что в 2023 г. туберкулез был диагностирован примерно у 8,2 млн новых пациентов, – это самый высокий показатель с 1995 г., когда ВОЗ начала глобальный мониторинг заболеваемости туберкулезом.
В результате заметного подъема заболеваемости по сравнению с 2022 г., когда было зарегистрировано 7,5 новых случаев, в 2023 г. туберкулез вновь стал ведущей инфекционной причиной смертности, вытеснив с этой позиции COVID-19, пишет noi.md.
В докладе ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом 2024 г. (на английском языке) представлены как успехи, так и неудачи мирового сообщества в противодействии туберкулезу, в том числе хронические проблемы, многие из которых вызваны серьезным недофинансированием противотуберкулезных мер. Если общее количество случаев смерти, обусловленных туберкулезом, уменьшилось с 1,32 млн в 2022 г. до 1,25 млн в 2023 г., то совокупная численность заболевших туберкулезом в 2023 г. немного увеличилась и составила, согласно оценкам, 10,8 млн человек.
Заболевание в несоразмерно большей степени поражает население 30 стран с наибольшим бременем туберкулеза, при этом 56% мирового бремени туберкулеза приходится на Индию (26%), Индонезию (10%), Китай (6,8%), Филиппины (6,8%) и Пакистан (6,3%). В докладе отмечается, что 55% заболевших туберкулезом составили мужчины, 33% – женщины и 12% – пациенты детского и младшего подросткового возраста.
«То, что туберкулез продолжает приносить смерть и страдания огромному числу людей, вызывает возмущение, ведь у нас имеются средства для его профилактики, выявления и лечения, – отметил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. – ВОЗ настоятельно призывает все страны выполнить взятые ими на себя обязательства по более широкому применению этих средств и положить конец туберкулезу».
Если в годы пандемии COVID-19 (2020 и 2021 г.) разрыв между расчетной и зарегистрированной численностью новых случаев туберкулеза составлял около 4 млн случаев, то в 2023 г. он сократился примерно до 2,7 млн. Это произошло благодаря масштабным национальным и международным усилиям по устранению вызванных пандемией перебоев в оказании противотуберкулезной помощи. Охват химиопрофилактикой туберкулеза ВИЧ-инфицированных лиц сохранился на прежнем уровне и продолжает повышаться среди бытовых контактов лиц с диагностированным туберкулезом.
Вместе с тем распространение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью остается кризисным фактором общественного здравоохранения. Показатели успеха лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью или устойчивостью к рифампицину (МЛУ/РУ-ТБ) достигли 68%. Однако в 2023 г. лишь 44% расчетной численности заболевших МЛУ/РУ-ТБ, составившей 400 000 человек, прошли диагностику и начали лечение.
Нехватка финансирования и другие проблемы
В 2023 г. глобальный объем финансирования мероприятий по профилактике и лечению туберкулеза продолжал снижаться и еще больше отстал от целевого показателя. Существенный дефицит средств ощущался в странах с низким и средним уровнем дохода (СНСД), на долю которых приходится 98% бремени туберкулеза. При целевом показателе ежегодного финансирования на уровне 22 млрд долл. США в 2023 г. было выделено лишь 5,7 млрд долл. США – это всего 26% от суммы, требующейся в глобальном масштабе.
На протяжении нескольких лет объем международного донорского финансирования, предоставляемого СНСД, оставался на уровне 1,1–1,2 млрд долл. США в год. Крупнейшим двусторонним донором борьбы с туберкулезом остается правительство Соединенных Штатов Америки. Значимый вклад в международное финансирование противотуберкулезных мероприятий, особенно в СНСД, вносит Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, однако поступающих от него средств по-прежнему недостаточно для оказания базовой противотуберкулезной помощи. Успех усилий по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза зависит от стабильности притока финансовых средств, подчеркивают авторы доклада.
Во всем мире по-прежнему выделяется крайне мало средств на исследования по проблеме туберкулеза; так, в 2022 г. их объем составил лишь одну пятую от ежегодного целевого показателя в 5 млрд долл. США. Это препятствует разработке новых средств диагностики туберкулеза, противотуберкулезных препаратов. ВОЗ продолжает руководить усилиями по решению первоочередных задач.
Многофакторность эпидемии
В докладе впервые приводятся рассчитанные для всех СНСД процентные доли затронутых туберкулезом домохозяйств, которые сталкиваются с катастрофически высокими (т. е. превышающими 20% годового дохода домохозяйства) расходами на диагностику и лечение туберкулеза. Согласно этим расчетам, такие разорительные расходы несет половина домохозяйств, в которых имеются туберкулезные больные.
Значительное число новых случаев заболевания туберкулезом обусловлено воздействием пяти основных факторов риска: недостаточностью питания, ВИЧ-инфекцией, расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, курением (особенно среди мужчин) и диабетом. Для воздействия на эти факторы, а также на такие важнейшие детерминанты, как бедность и показатель ВВП на душу населения, требуются скоординированные действия при участии широкого круга секторов.
«Перед нами стоит множество серьезных проблем: нехватка финансирования и катастрофическая финансовая нагрузка на затронутых проблемой людей, изменение климата, вооруженные конфликты, миграция и перемещение населения, пандемии и лекарственно устойчивый туберкулез как значимый фактор формирования устойчивости к противомикробным препаратам, – заявила директор Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом д-р Тереза Касаева. – Нам настоятельно необходимо объединить усилия всех секторов и заинтересованных сторон для решения этих насущных проблем и активизации наших действий».
Ряд глобальных ориентиров и целей по сокращению бремени туберкулеза реализуются с опозданием, а для достижения других целей, намеченных на 2027 г. ко второму заседанию высокого уровня ООН по проблеме туберкулеза, требуется существенно активизировать продвижение вперед. ВОЗ призывает правительства, глобальных партнеров и доноров как можно скорее подкрепить конкретными действиями обязательства, провозглашенные на заседании высокого уровня ООН в 2023 г. Для ускорения прогресса и достижения глобальных целей, запланированных на 2027 г., критически важно увеличить объем финансирования, выделяемого на научные исследования.