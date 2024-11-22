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Молдова получила долгожданное приглашение к переговорам с Газпромом

Молдова получила долгожданное приглашение к переговорам с Газпромом
фото-коллаж: point.md

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов прибыл в Санкт-Петербург для проведения переговоров с ПАО «Газпром», сообщает «Sputnik Молдова».

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан прокомментировал переговоры. По его словам, стороны обсудят альтернативные маршруты поставки топлива для Приднестровья, сообщает ritmeurasia.ru

«Это для нас очень серьезная тема. Речь идет о транзите газа для приднестровского региона, потому что там живет граждане Молдовы […] Кроме того, потребители Правобережья Днестра пользуются существующими тарифами на электроэнергию за счет того, что газ продолжает поступать в регион. Поэтому там будут обсуждаться вопросы бесперебойных поступлений газа», – заявил Речан.

Он подчеркнул, что стороны не пытаются переубедить власти Украины, которые прекратят транзит российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года. По словам Речана, Молдова уже к концу ноября планирует приобрести необходимые объемы газа на январь 2025 года.

По словам министра, приглашение поступило от "Газпрома". В российской компании также отметили, что они хотят обсудить долг Правобережья в 709 миллионов долларов, пишет point.md ссылаясь на bani.md

Молдова ранее уже заявляла, что хотела бы обсудить с Газпромом вопрос поставок как можно скорее.

В. Парликов ранее выражал озабоченность тем, что молдавские энергетические компании могут столкнуться с трудностями в связи с возможным прекращением транзита газа по действующему маршруту через Украину, пишет neftegaz.ru

Он подчеркнул, что будут предприняты все возможные меры для обеспечения стабильных поставок газа, в т.ч. в приднестровский регион.

Государственные органы РМ уже сформировали резервы газа и изучили альтернативные пути его поставок.

Подорожание газа может также затронуть и Молдову, т.к. республика получает из Приднестровья электрическую энергию, вырабатываемую на основе этого газа.

В 2022 г. Газпром, который ранее являлся единственным источником газа для Молдовы, снизил дневной объём поставок на 30%.
В российской компании это объяснили техническими сложностями, вызванными ограничениями транзита через Украину, однако власти Кишинева возложили ответственность за ситуацию на газовый холдинг из России.

В результате правобережная часть страны перешла полностью на закупки топлива у европейских поставщиков, в то время как российский газ был переориентирован в Приднестровье.

  • Вчера, 11:28
  • DTV
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