иллюстрация Поколение Z. (Istimewa)/источник: jatim.news
Каждая шестая американская компания в 2025 году не планирует нанимать работников младше 30 лет.
Несмотря на дефицит кадров, наблюдаемый в большинстве развитых стран, работодатели не спешат нанимать представителей поколения Z (родившиеся между 1997 и 2012 гг.) и избавляются от уже нанятых. Аналитический портал, специализирующийся на темах образования и карьеры, Intelligent.com, с отчетом которого ознакомился «Эксперт», объясняет это тем, что зумеры, вопреки ожиданиям, оказались совершенно не приспособленными к реалиям современной экономики.
Не хватило мягкости
Родившиеся в начале XXI века люди ощущают себя совершенно беспомощными на рынке труда, показало исследование базирующегося в Сиэттле ресурса Intelligent.com. В 2024 г. 60% из почти одной тысячи опрошенных компаний были вынуждены уволить нанятых менее года назад зумеров и искать им замену среди более возрастных соискателей либо за счет внутренних перестановок.
Три четверти работодателей сообщили, что «совершенно не удовлетворены» показателями этой категории сотрудников, поскольку те работают не на результат, а «на отвали». Каждый шестой HR-директор заявил, что в 2025 г. не планирует нанимать сотрудников младше 30 лет даже в ситуации жесткого кадрового голода. Наконец, впечатляющие 90% руководителей сошлись во мнении, что поколению 2000-х критически недостает «мягких навыков» — в первую очередь умения общаться с окружающими.
Причины увольнения молодых работников по инициативе компании в 2024 г.
Мир оказался прочней Четверо из пяти опрошенных работодателей признались, что их компания предпринимала все возможные усилия, чтобы помочь молодым сотрудникам преодолеть сложности адаптации в новом коллективе, но безуспешно.
«Для большинства молодых работников упомянутые проблемы не какие-то недостатки конкретной личности. Это именно изъяны поколения в целом, которые невозможно исправить никаким наставничеством или переобучением, — поясняет глава Intelligence.com Хью Нгуен. — Те знания и навыки, с которыми они выходят на рынок труда, абсолютно не соответствуют требованиям, которые нужны для успешной работы».
Под «поколенческим изъяном» специалист понимает психологическое свойство зумеров воспринимать мир в черно-белых тонах. Типичный представитель этого поколения верит, что, если его «мнение не совпадает с мнением остального мира, тем хуже для мира». В большинстве случаев мир оказывается прочнее: более 60% новичков в 2024 г. продемонстрировали свою «неисправимость» и компаниям пришлось расстаться с ними по окончании испытательного срока.
Поколенческое несоответствие зумеров установкам мира, в который они вышли, распространяется далеко за рамки сугубо профессиональных навыков. Работодатели указывают на обширный список претензий: от манеры одеваться на рабочем месте (что важно для работы в офисе), неумения сотрудника начинать работу без опозданий и соблюдать дедлайны (что важно для работников на удаленке) до неспособности молодежи внятно выражать свои мысли. Хуже всего, жалуются менеджеры, что зумеры считают ниже своего достоинства учиться у «стариков» и из-за этого в принципе не поддаются «перековке».
Описанные процессы характерны для США и отчасти Европы в силу того, что там слабо развиты связи между образовательными учреждениями и производственными компаниями, объяснил «Эксперту» директор Института занятости и профессий, вице-президент РСПП Федор Прокопов: «Проблема безработицы среди выпускников вузов и молодежи на Западе вообще стоит намного острее, чем в России. Причем дело не в демографических отличиях и даже не в структуре экономик. Причина, скорее, в том, что на Западе компании предъявляют более высокие требования к образованию и квалификации сотрудников, чем у нас, где основная доля вакансий открыта в секторах, где диплом вуза скорее мешает, чем помогает соискателю: стройка, торговля, сфера услуг. В этих отраслях требуются именно „мягкие навыки“ — коммуникативность, высокая социализация и т.п., но не фундаментальное образование. Поэтому такие отрасли — идеальное место для первого трудоустройства молодежи. А в дальнейшем человек, если хочет расти, может посещать курсы дополнительного профобразования, повышения квалификации. В США тоже есть базовые кафедры, есть практика так называемого vocational training — обучения непосредственно на рабочем месте. Но в России лучше отлажен горизонтальный „передаточный механизм“ между учебными заведениями и работодателями. Всё больше производственных компаний у нас создают образовательные мощности „под себя“, под определенные технологии и профессии. У нас в РСПП всё чаще звучат мнения руководителей на тему, что был бы человек, а работа ему найдется. Они готовы взять любого работника, независимо от возраста и квалификации, потому что готовы его обучать уже в процессе работы».
Интересно, что практически к тем же выводам, что Intelligence, пришли аналитики издания The Business Insider, которые в сентябре провели собственный опрос о состоянии рынка труда. Они также обнаружили страх работодателей перед наймом зумеров, который особенно сильно стал проявляться после пандемии — когда искать работу начали миллионы молодых людей, чья психика сформировалась в условиях отсутствия социальных контактов. По данным ФРС, которые приводит TBI, труднее всего найти работу соискателям в возрасте от 22 до 29 лет. Уровень безработицы в этой группе достигает 25%, в то время как в целом в США он сегодня не превышает 4%.