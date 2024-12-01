Депутаты Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан рассмотрели законопроект, направленный на повышение эффективности мер по предупреждению и пресечению нарушений Правил дорожного движения теми, кто передвигается с помощью средств индивидуальной мобильности (к ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи), сообщает пресс-служба ВС ПМР
Депутаты Комитета по законодательству Галина Антюфеева, Олег Петрик и Григорий Дьяченко предложили для такой категории участников дорожного движения ввести отдельный состав административного правонарушения за езду в состоянии опьянения. Будет проводиться освидетельствование как на месте обнаружения административного правонарушения, так и в медицинских организациях, отмечают авторы. Соответствующие изменения предложено внести в Кодекс об административных правонарушениях.
Еще один законопроект, разработанный в стенах парламента, касается дифференциации уголовной ответственности за вовлечение лиц до 18 лет в совершение преступления. Депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева, Валерий Бабчинецкий и Григорий Дьяченко инициировали соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Предлагается часть 4 статьи 146 изложить в новой редакции, выделив в отдельные категории деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетних:
а) в преступную группу;
б) в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
в) в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести;
г) в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Авторы изменений отмечают, что в настоящее время вовлечение детей и подростков в совершение преступления небольшой и средней тяжести квалифицируется вне зависимости от количества преступлений, в совершение которых ребенок или подросток были вовлечены. Таким образом действующая редакция не предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений небольшой и средней тяжести, в совершение которых вовлекается несовершеннолетний. А предлагаемые изменения, уверены авторы, позволят более объективно подходить к вопросу выбора и назначения наказания за совершенные деяния.
Эти два законопроекта, рассмотренные и поддержанные на заседании профильного комитета, будут вынесены на пленарное заседание Верховного Совета для обсуждения в первом чтении.
Изменения в Конституцию и Избирательный кодекс
Депутаты Верховного Совета инициировали изменения и дополнения в Конституцию ПМР и в Избирательный кодекс. Законопроекты рассмотрели на заседании Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан. Речь идет о реформировании системы органов местной власти. Авторы также предлагают прописать, что порядок и условия проведения выборов представительных органов госвласти и местного самоуправления устанавливаются законом.
Что касается избирательного законодательства, депутаты предлагают по аналогии с российским законодательством изменить порядок формирования территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий, упростить порядок составления протокола об итогах голосования. Кроме этого, предложено дополнить Избирательный кодекс новым институтом – внеочередные выборы.
Для расширения права граждан быть избранными в органы власти авторы инициативы предлагают исключить из оснований срок постоянного проживания на соответствующей территории к моменту проведения выборов. Тем самым, считают депутаты, большее количество человек сможет воспользоваться пассивным избирательным правом на выборах народных депутатов Советов народных депутатов сел, поселков, города-спутника.
Новшества касаются также формирования сельских, поселковых Советов народных депутатов: предлагается оптимизировать численность сельских, поселковых депутатов, установив иное количество депутатов в зависимости от числа избирателей.
Предлагаемые законодательные изменения поддержали депутаты Комитета. Законопроекты будут рассмотрены в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.