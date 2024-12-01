Вадим Красносельский собрал на совещание членов Совета безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Основной вопрос – обеспечение страны энергоресурсами.
Открывая рабочую дискуссию, Президент отметил, что негативные тенденции наблюдаются не первый год. Внешние факторы – военные действия на Украине и нестабильность в Молдове – оказывают неблаготворное влияние на ситуацию в Приднестровье, препятствуя полноценному и динамичному развитию экономики страны. Более того, искусственно создаются риски, связанные с обеспечением жизнедеятельности республики. Приднестровье и ранее сталкивалось с вызовами, в основе которых ограничение поставок газа, и справлялось с ними. Для преодоления любого рода сложностей государственного масштаба нужна консолидация усилий, своевременная выработка решений, проведение подготовительных мероприятий, призванных минимизировать негативные последствия, напомнил Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что предварительная работа велась – без лишнего шума и нагнетания, в отличие от соседней Молдовы, в которой на теме газа публично спекулируют, пишет пресс-служба Президента страны.
«Хочу напомнить всем вам, всем гражданам Приднестровской Молдавской Республики, что в своем интервью я как-то сказал, что, когда будет трудно, я обязательно об этом скажу. Тревожить людей раньше нужного, спекулировать, создавать какие-то информационные платформы для беспокойства людей – не в моих правилах. И сегодня нет 100-процентной гарантии – как на поставку газа, так и на ее отсутствие. Но тем не менее мы должны готовиться к любому развитию событий. Сегодня на заседании Совета безопасности будем конкретно разбирать действия каждого руководителя, каждого служащего, каждой организации в условиях поставки газа, частичной поставки газа и при полном его отсутствии. Еще раз повторю: сказать, какой будет сценарий, невозможно, но готовиться надо… Каждый должен знать свое место в строю, чтобы не было никакой паники, была полная организация. От этого зависит многое: исполнение задач, обеспечение людей, а самое главное – жизни людей», – нацелил Президент.
По поручению руководителя страны Министр финансов ПМР Алена Рускевич доложила о текущей ситуации с исполнением бюджета-2024. За 11 месяцев в доходную часть поступило 2,5 миллиарда рублей, не имеющих целевого назначения. План перевыполнен на 10% (+230 миллионов). Зарплаты и пенсии выплачивались своевременно и в полном размере. Перевыполнение годового плана по доходам и меры, принятые для сокращения на 100 миллионов рублей расходов, позволили зарезервировать средства на будущий год.
Первый заместитель Председателя Правительства ПМР Сергей Оболоник рассказал о работе, которая велась на протяжении всего текущего года по оценке рисков в энергетическом секторе и выработке мер реагирования на случай сокращения объемов либо прекращения подачи газа с целью минимизации негативных последствий и создания условий для жизнеобеспечения граждан Приднестровья и сохранения инфраструктуры страны. Докладчик сообщил, что, в случае прекращения подачи в республику газа, Молдавская ГРЭС будет переведена на уголь, что позволит в течение 50 дней обеспечивать гуманитарные потребности республики в электричестве. Речь идет о подаче электроэнергии в жилые дома, социальные учреждения, а также на предприятия, выпускающие продовольственные товары, и в организации, обеспечивающие жизнедеятельность граждан.
Говорили о рисках, связанных с резким увеличением нагрузки на электрические сети. Упомянули 2009 год, когда в подобной ситуации устаревшая инфраструктура энергосистемы не выдержала. С тех пор в ее модернизацию инвестированы значительные средства, потому такого количества крупных аварий, как полтора десятилетия назад, не будет, заверил Сергей Оболоник. При этом он подчеркнул готовность аварийных бригад.
На совещании обсудили альтернативные механизмы теплоснабжения. Даны поручения, связанные с приобретением либо изготовлением необходимого оборудования, формирования и распределения запасов дизельного и твердого топлива. Проработан вопрос временной приостановки деятельности отдельных организаций, объединения или уплотнения коллективов для обогрева меньших площадей, перевода по возможности на удаленку.
Что касается водоснабжения: холодная вода будет подаваться независимо от наличия газа.
Значительная часть совещания была посвящена обеспечению продовольственной безопасности в условиях дефицита либо отсутствия газоснабжения. Говорили о каждой жизненно важной линейке продуктов питания. Их трех приднестровских хлебзаводов электрическими печами обеспечен только тираспольский. Это предприятие сможет выпускать 48 тонн хлеба в сутки (при комбинированном использовании газового и электрооборудования производят до 65 тонн). Приднестровский потребитель в целом будет обеспечен. По необходимости приостановят производство ржаного хлеба и кондитерских изделий. С мясом, молоком, крупами и овощами сложностей не прогнозируется. Медикаменты – продукция импортируемая, поэтому обеспеченность ими не зависит от газоснабжения страны. На сегодняшний день сформированы запасы лекарств на полгода.
Президент заслушал доклады руководителей о готовности каждого министерства и ведомства к возможному отсутствию газоснабжения. Обсудили первоочередные меры, которые необходимо принимать уже сегодня. Вадим Красносельский, помимо прочего, поручил подготовить помещения для обогрева граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Обязательно должны быть предусмотрены обеды в пунктах обогрева.
По завершении многочасового совещания членами Совета безопасности принято единогласное решение о целесообразности введения в Приднестровье чрезвычайного экономического положения.
Президент подпишет указ о введении в Приднестровье чрезвычайного экономического положения
Вадим Красносельский провел совещание с руководителями исполнительной и законодательной ветвей власти. Продолжили обсуждение возможного энергетического кризиса. Говорили о том, что время принятия в штатном режиме регулярных решений по транзиту истекло. Риски велики. При этом Президент акцентировал внимание на том, что вероятность прекращения поставок в Приднестровье газа – вопрос, который может оставаться открытым вплоть до 31 декабря. Члены Совета безопасности проголосовали за введение особого правового режима – чрезвычайного экономического положения. Готовится текст соответствующего президентского указа. Окончательное решение – за депутатским корпусом. Вопрос будет включен в повестку ближайшего пленарного заседания Верховного Совета, которое состоится 11 декабря. Режим начинает свое действие по истечении шести часов после обнародования.
Президент поручил правительству и законодателям принять все необходимые меры для жизнеобеспечения республики. Отмечено, что при негативном сценарии развития событий ситуация с отсутствием газоснабжения может приобрести характер гуманитарно-техногенной катастрофы. Общая задача – минимизировать последствия. На местах ответственность за исполнение поставленных руководством страны задач возложена на глав госадминистраций. Они возглавят местные штабы. Предстоят совместные встречи представителей правительства с руководителями различных предприятий республики для выработки плана действий в части обеспечения продовольственной безопасности.
Кроме того, Глава государства поручил ответственным должностным лицам продолжить переговоры с представителями России, Молдовы и других государств, имеющих отношение к транзиту газа. На совещании говорили о том, что контакты с ними по ситуации в энергетике осуществляются с начала года. Велась активная переписка. Организовывались встречи. Совместно прорабатывались различные сценарии. Приднестровская делегация была в Москве. Отмечено, что российская сторона глубоко погружена в суть проблематики. До должностных лиц доведена всеобъемлющая информация о негативных последствиях остановки подачи газа – экономических, гуманитарных и социальных. Есть решения со стороны ПАО «Интер РАО» в части обеспечения приднестровцев электроэнергией в случае прекращения поставок в республику природного газа. Проработаны все технические аспекты.