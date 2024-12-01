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Скрипачу Сане Кройтору присвоено звание «Заслуженный артист ПМР»

Скрипачу Сане Кройтору присвоено звание «Заслуженный артист ПМР»

Сольный концерт Сани Кройтора сегодня вечером прошёл в столичном Дворце Республики. В зале был аншлаг. В числе гостей мероприятия – Президент ПМР Вадим Красносельский.

Глава государства на сцене объявил о том, что по его указу Сане Кройтору присвоено почётное звание «Заслуженный артист ПМР». Музыкант поблагодарил Вадима Красносельского и сказал, что для него это большая честь, сообщает novostipmr.com.

На концерте звучали балканские мотивы, классика, джаз, рок и не только. Вместе с Саней выступили его друг Алекс Голд и приднестровские профессионалы Александр и Михаил Воленберг и Евгений Китаев.

На одной сцене с Саней Кройтором играли и пели Ирина и Алексей, которые посещают Реабилитационный спортивно-восстановительный центр. Именно там они впервые выступили вместе с израильским скрипачом, после чего Саня пригласил их к себе на сольный концерт. Сегодня они исполнили произведение «Люби меня нежно» и песню легендарного Стиви Уандера «I just called to say i love you».
  • Сегодня, 10:54
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