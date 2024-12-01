В Приднестровье вводится чрезвычайное экономическое положение сроком на 30 суток. Соответствующий Указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает novostipmr.com.
Как отмечается в Указе, текст которого опубликован на официальном сайте Главы государства, введение особого правового режима вызвано чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением либо прекращением поставок природного газа в ПМР. Введение чрезвычайного экономического положения призвано не допустить критического падения производства, стагнационной недогрузки производственных мощностей, неконтролируемого развития стагфляционных процессов, дестабилизирующих экономику нарушений в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах.
В числе чрезвычайных мер - установление особого порядка закупки природного газа и других энергоресурсов, формирование их госрезерва, запрет на экспорт энергоресурсов организациями, приоритет на первоочередное финансирование мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья граждан.
Указ направлен в Верховный Совет ПМР на утверждение и вступает в силу через 6 часов после его обнародования. Верховный Совет рассмотрит указ Президента о введении чрезвычайного экономического положения на заседании в среду, 11 декабря.
Президент провел селекторное совещание
Вадим Красносельский заслушал доклады глав государственных администраций о положении дел на местах. Руководители городов и районов республики также проинформировали об исполнении поручений, связанных с обеспечением энергетической безопасности и проведением подготовительных мероприятий на случай сокращения или прекращения поставок в республику газа. Обсудили вопросы заготовки альтернативных видов топлива, а также создания условий для его использования.
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