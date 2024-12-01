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В Приднестровье вводится чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье вводится чрезвычайное экономическое положение
фото: пресс-служба Президента ПМР


В Приднестровье вводится чрезвычайное экономическое положение сроком на 30 суток. Соответствующий Указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает novostipmr.com.

Как отмечается в Указе, текст которого опубликован на официальном сайте Главы государства, введение особого правового режима вызвано чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением либо прекращением поставок природного газа в ПМР. Введение чрезвычайного экономического положения призвано не допустить критического падения производства, стагнационной недогрузки производственных мощностей, неконтролируемого развития стагфляционных процессов, дестабилизирующих экономику нарушений в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах.

В числе чрезвычайных мер - установление особого порядка закупки природного газа и других энергоресурсов, формирование их госрезерва, запрет на экспорт энергоресурсов организациями, приоритет на первоочередное финансирование мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья граждан.

Указ направлен в Верховный Совет ПМР на утверждение и вступает в силу через 6 часов после его обнародования. Верховный Совет рассмотрит указ Президента о введении чрезвычайного экономического положения на заседании в среду, 11 декабря.

Президент провел селекторное совещание

Вадим Красносельский заслушал доклады глав государственных администраций о положении дел на местах. Руководители городов и районов республики также проинформировали об исполнении поручений, связанных с обеспечением энергетической безопасности и проведением подготовительных мероприятий на случай сокращения или прекращения поставок в республику газа. Обсудили вопросы заготовки альтернативных видов топлива, а также создания условий для его использования.

Говорили, к примеру, о возможности установки в двух крупных социальных учреждениях оборудования, которое на данный момент простаивает на объектах ПЖД, передает пресс-служба главы государства.

Учитывая сезонное изменение погодных условий, отчитывались об обеспечении песчано-соляной смесью и наличии техники для ее разбрасывания по дорогам республики.

Глава Тирасполя сообщила о возобновлении движения троллейбусов по маршрутам №1 и №6, а также рассказала, что в восьми учебных заведениях столицы проходят практику студенты-повара, завершающие ускоренный курс обучения.

В докладе бендерского главы прозвучала информация о том, что в городе в этом году выполнен значительный объем работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий. Приведено в порядок 11,5 тысячи квадратных метров территорий общественного пользования в спальных районах. Израсходовано на эти цели 6 миллионов рублей.

Президент спрашивал о подвижках в расширении инфраструктуры ТПП «Бендеры – Кишинев». Выполняется проектирование, сообщил Роман Иванченко.

На совещании говорили о корректировке графика открытия городских елок. Изменения связаны с погодными условиями. Торжества провели в Бендерах, Рыбнице, Каменке. Остальные пока определяются с датами. О принятом решении население будет проинформировано заблаговременно.
  • Сегодня, 08:39
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