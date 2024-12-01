За последнее время стоимость кофе выросла на 70%. Последний раз цена на бобы арабики, самого популярного сорта в мире, поднималась до этой отметки в 1977 году, когда снегопад уничтожил значительные площади бразильских плантаций, передает incrussia.ru со ссылкой на cnbc.com
Спрос на кофе, который является основным напитком для миллиардов людей по всему миру, в последние годы увеличился благодаря росту его потребления в Китае. Однако производство с трудом поспевает за растущим спросом.
Зерна арабики, известные своим мягким вкусом и сладким ароматом, составляют от 60% до 70% мирового рынка кофе. Засуха, высокие температуры и зависимость от поставок из относительно небольшого числа регионов считаются основными причинами роста цен.
Фьючерсы на робусту также поднялись до рекордного уровня. Зерна этого сорта известны своим насыщенным и горьким вкусом. Они обычно используются для приготовления растворимых вариантов напитка.
Рост цен на кофе, который считается вторым по торговому объему товаром после сырой нефти, происходит на фоне опасений по поводу урожая 2025 года в Бразилии, крупнейшем в мире производителе.
«В августе и сентябре в стране наблюдалась сильнейшая за 70 лет засуха, за которой в октябре последовали проливные дожди, что вызвало опасения, что урожай может погибнуть», — заявил глава отдела товарной стратегии датского Saxo Bank Оле Хансен в аналитической записке.
Это может означать, что ценам на кофе потребуется много времени для восстановления. По словам главного экономиста по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвида Оксли, этому может способствовать повышение объема предложения и наращивание запасов. Этот процесс может занять годы.
«Как и какао, кофе выращивается в относительно узком тропическом поясе, а основными производителями являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Эфиопия, — говорит Хансен. — Это делает его особенно уязвимым к неблагоприятным погодным условиям, особенно в Бразилии и Вьетнаме, на долю которых приходится около 56% мирового производства».