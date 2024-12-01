Депутаты Верховного Совета Игорь Буга и Павел Шинкарюк предложили уточнить в Жилищном кодексе ПМР статью 71, прописывающую норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. Законопроект был рассмотрен на пленарном заседании Верховного Совета. Соавтор Игорь Буга, возглавляющий Комитет по образованию, пояснил, что поводом для разработки законопроекта стали проблемы, возникшие в ходе реализации госпрограммы по приобретению жилья для детей-сирот. В связи с этим на площадке Комитета было проведено совещание с участием представителей Минсоцзащиты и госадминистраций.
Как сообщает пресс-служба ВС ПМР, согласно Жилищному кодексу, норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма составляет не менее 18 квадратных метров общей площади жилья на 1 члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 квадратных метра – на семью из двух человек, 33 квадратных метра – на одиноко проживающего гражданина. Однако цифры «42» и «33» исполнительными органами трактуются так, что больше обозначенной квадратуры предоставлять жилье нельзя. Поэтому депутаты Верховного Совета Игорь Буга и Павел Шинкарюк предложили уточнить норму, добавив формулировку «не менее». Депутатский корпус с данной корректировкой норм Жилкодекса согласился. Законопроект принят сразу в двух чтениях.
«Сколько юристов, столько и мнений. Мы решили убрать шероховатости в законе и прописать «не менее». И хочу подчеркнуть, что после того, как мы провели совещание по реализации программы по приобретению жилья для сирот, лед тронулся и уже приобретаются по плану дома и квартиры для детей-сирот. Данная поправка сегодня поможет всем исполнителям реализовать закон в правильном формате», – прокомментировал соавтор, заместитель председателя Комитета по образованию Павел Шинкарюк.
Павел Шинкарюк является депутатом по округу №21 «Слободзейский». Он отметил, что в Слободзейском районе есть дома, квадратура которых может составлять и 60 квадратных метров. И соответственно из-за неточности формулировки исполнители на местах не могли приобрести для сирот жилье в районе. Сейчас, по информации Павла Шинкарюка, в Слободзейском районе для сирот куплено 11 квартир или домов, а 6 договоров находится на стадии согласования.
После подписания принятого законопроекта главой государства пункт 2 статьи 71 Жилищного кодекса ПМР будет устанавливать, что норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма составляет:
а) не менее 18 квадратных метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
б) не менее 42 квадратных метров – на семью из двух человек;
в) не менее 33 квадратных метров – на одиноко проживающего гражданина.
Уточненная норма ускорит в будущем реализацию госпрограммы по приобретению жилья для сирот в части своевременного освоения денежных средств, выделяемых по госпрограмме на соответствующий финансовый год.