Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Белоруссией и Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщается на официальных ресурсах организации, сообщает eadaily.com
Сообщается, что инициатива получила широкую поддержку: 119 стран-членов ООН проголосовали за данный документ. Среди них такие государства, как Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие. При этом против проголосовали 53 страны, включая Украину, США, Германию, Францию, Канаду, Японию и другие. Еще десять стран воздержались от голосования — среди них Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария и Турция.
Подготовленный Россией документ, в частности, рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательстве и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.
Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, включая нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Отдельно в тексте отмечена рекомендация о запрете любых торжественных чествований нацистского режима и его союзников.
Позицию Молдовы прокомментировал в соцсети глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, передаёт sputniknews.ru "Такие новости лучше всего объясняют, откуда на улицах молдавских городов появляется свастика, почему все чаще звучат ксенофобские высказывания и зачем оскверняют и разрушают памятники героям борьбы с нацизмом", - отметил он.
Ранее Алексей Петрович обращал внимание общественности на то, что ни один случай вандализма в отношении памятников воинам-освободителям в Молдове не был расследован, а виновные не были найдены и привлечены к ответственности.
Свое возмущение позицией Молдовы выразила и Партия социалистов (ПСРМ).
"Мы считаем, что подобное решение, принятое в Кишиневе, было навязано внешними западными силами, чьи интересы далеки от защиты исторической памяти и борьбы с опасными проявлениями неонацизма и расовой ненависти. Подвиг наших предков, освободивших Молдову от фашизма, заслуживает уважения и сохранения в сердцах будущих поколений. Любая попытка игнорировать усилия по противодействию неонацизму, ксенофобии и расизму является прямым посягательством на принципы равенства и толерантности, которые лежат в основе нашего многонационального общества. Партия социалистов призывает власти Республики Молдова уважать историческую правду и отказаться от решений, разрушающих единство нашего народа", - заявили в ПСРМ. В сентябре нынешнего года МИД России опубликовал доклад о ситуации, связанной с героизацией нацизма, в котором обширный раздел был посвящен Молдове. В документе отмечалось, что коллективный Запад продолжает настойчивые попытки по втягиванию Молдовы в коалицию ярых русофобов, страна стремительно скатывается к поддержке идеологий неонацизма и расовой дискриминации.