Dnestr.TV

 
0

Путин и Зеленский исключили продление контракта на транзит газа через Украину

Путин и Зеленский исключили продление контракта на транзит газа через Украину
фото из открытых источников

Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, поскольку украинская сторона отказалась от соответствующего соглашения, сказал Путин. По его словам, только на транзите Киев зарабатывал около $700–800 млн в год

Продления контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но «Газпром» это переживет, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщает РБК.

Глава государства подчеркнул, что именно украинская сторона отказалась от продления контракта, «хотя получала от нас где-то $700–800 млн в год». «Этого [транзитного] контракта не будет уже, все ясно, но значит, хорошо, мы переживем, «Газпром» это переживет», — сказал Путин.

Вместе с тем президент отметил, что Россия будет наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке. «Этот продукт (СПГ. — РБК) будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», — сказал он.

Истекающий договор на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.

По условиям контракта «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа — 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024-м. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины». Размер транзитного тарифа не оглашался, но украинский президент Владимир Зеленский оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд, то есть около $31 за 1 тыс. куб. м.

В октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина не станет продлевать транзитный договор после 2024 года. «Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января», — также заявил на прошлой неделе украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Москва в отличие от Киева готова продолжать транзит через украинскую территорию, говорил в сентябре Путин. Россия может поставлять газ в Европу и по другим газопроводам, если Украина откажется от транзита, заявлял он. «В частности, через «Турецкий поток», может быть, отчасти через «Голубой поток» в Турции тоже, хотя это для внутреннего потребления», — указывал президент.

Зеленский исключил транзит Украиной российского газа под видом азербайджанского

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского. Об этом он сказал во время общения со СМИ в Брюсселе, сообщает eurointegration.com.ua

Зеленского спросили, возможно ли, что Украина все же изменит решение и возобновит соглашение о транзите с российским "Газпромом", срок действия которого завершится 1 января 2025 года, на что он ответил, что это исключено.

"Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови. И любая страна мира, которая может получить что-то дешевое от России, в конце концов станет зависимой от РФ – вопрос только, через месяц или через год. Потому что это их политика. Поэтому транзитировать российский газ мы не будем", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что говорил об этом, в частности, со словацким премьером Робертом Фицо, и обозначил позицию Украины относительно потенциального транзита в Европу азербайджанского газа – хотя и не упомянул прямо, что говорит об Азербайджане.

"Я ему четко объяснил: (это возможно) если это будет газ не России, другой страны... Но мы не хотим играть в игру, когда эта другая страна получает от России газ, потом транзитирует свой газ. Это то же самое, что продолжать зарабатывать на этой войне и продолжать передавать деньги России", – подчеркнул президент Украины.

"Если европейская страна хочет получать газ и не платить эти деньги в Россию до завершения войны – можно думать... Но опять же: мы не дадим возможности дополнительных заработков РФ на этой войне", – подытожил Зеленский.

  • Вчера, 19:48
  • DTV
  • Просмотров: 63
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в с ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Состоялась встреча руководителя страны с представителям ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • В Украине с 1 мая 2025 года светофоры изменят цвет
  • Граждане Румынии смогут посещать Китай без виз

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в с ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • Какова разница между средними зарплатами в Евросоюзе и ...
  • Состоялась встреча руководителя страны с представителям ...
  • Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
  • В Украине с 1 мая 2025 года светофоры изменят цвет
  • Граждане Румынии смогут посещать Китай без виз
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM