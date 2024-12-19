Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, поскольку украинская сторона отказалась от соответствующего соглашения, сказал Путин. По его словам, только на транзите Киев зарабатывал около $700–800 млн в год
Продления контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но «Газпром» это переживет, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщает РБК.
Глава государства подчеркнул, что именно украинская сторона отказалась от продления контракта, «хотя получала от нас где-то $700–800 млн в год». «Этого [транзитного] контракта не будет уже, все ясно, но значит, хорошо, мы переживем, «Газпром» это переживет», — сказал Путин.
Вместе с тем президент отметил, что Россия будет наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке. «Этот продукт (СПГ. — РБК) будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», — сказал он.
Истекающий договор на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.
По условиям контракта «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа — 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024-м. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины». Размер транзитного тарифа не оглашался, но украинский президент Владимир Зеленский оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд, то есть около $31 за 1 тыс. куб. м.
В октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина не станет продлевать транзитный договор после 2024 года. «Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января», — также заявил на прошлой неделе украинский министр энергетики Герман Галущенко.
Москва в отличие от Киева готова продолжать транзит через украинскую территорию, говорил в сентябре Путин. Россия может поставлять газ в Европу и по другим газопроводам, если Украина откажется от транзита, заявлял он. «В частности, через «Турецкий поток», может быть, отчасти через «Голубой поток» в Турции тоже, хотя это для внутреннего потребления», — указывал президент.
Зеленский исключил транзит Украиной российского газа под видом азербайджанского
Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского. Об этом он сказал во время общения со СМИ в Брюсселе, сообщает eurointegration.com.ua
Зеленского спросили, возможно ли, что Украина все же изменит решение и возобновит соглашение о транзите с российским "Газпромом", срок действия которого завершится 1 января 2025 года, на что он ответил, что это исключено.
"Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови. И любая страна мира, которая может получить что-то дешевое от России, в конце концов станет зависимой от РФ – вопрос только, через месяц или через год. Потому что это их политика. Поэтому транзитировать российский газ мы не будем", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что говорил об этом, в частности, со словацким премьером Робертом Фицо, и обозначил позицию Украины относительно потенциального транзита в Европу азербайджанского газа – хотя и не упомянул прямо, что говорит об Азербайджане.
"Я ему четко объяснил: (это возможно) если это будет газ не России, другой страны... Но мы не хотим играть в игру, когда эта другая страна получает от России газ, потом транзитирует свой газ. Это то же самое, что продолжать зарабатывать на этой войне и продолжать передавать деньги России", – подчеркнул президент Украины.
"Если европейская страна хочет получать газ и не платить эти деньги в Россию до завершения войны – можно думать... Но опять же: мы не дадим возможности дополнительных заработков РФ на этой войне", – подытожил Зеленский.