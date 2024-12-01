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Болгария вводит временный контроль на границе с Румынией

Болгария вводит временный контроль на границе с Румынией
ИллюстрацияShutterstock/Dimi Jeckov/источник polskieradio.pl

Совет министров Болгарии принял решение о временном введении пограничного контроля на внутренней болгаро-румынской границе и приостановке работы пунктов пропуска на внутренних границах с Румынией и Грецией.

Эта мера связана с подготовкой к вступлению Болгарии в Шенгенскую зону с сухопутными границами, согласованной с Румынией, Венгрией и Австрией 22 ноября в Будапеште, передает point.md ссылаясь на news.ro

Решение направлено на выполнение четырёхстороннего соглашения между Австрией, Болгарией, Венгрией и Румынией, а также на реализацию постановления Совета ЕС о снятии контроля на внутренних сухопутных границах между Болгарией и Румынией.

Согласно договорённости, начиная с 1 января 2025 года, контроль на внутренних границах с Румынией будет восстановлен на шесть месяцев для предотвращения возможных угроз безопасности, связанных с изменением миграционных потоков. После этого контроль будет отменён.

Ранее, 12 декабря, Совет Европейского союза утвердил вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года. Это означает, что с указанной даты Болгария и Румыния станут внешними границами Шенгенской зоны.
  • Сегодня, 08:37
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