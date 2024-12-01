При любых сценариях приднестровцы встретят Новый год с газом, теплом и светом. Тепло и горячая вода в случае прекращения поставок голубого топлива в Приднестровье будут отключаться только с 1 января.
Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер - министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник, передает novostipmr.com.
Он обрисовал тот план действий, который будет реализован в ПМР в условиях возможного газового кризиса. Молдавская ГРЭС в этом случае перейдёт на уголь. Блэкаута, отключения света при этом не будет: перевод электростанции с одного вида топлива на другой произойдёт в штатном режиме.
Молдавская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС смогут обеспечить Приднестровье электричеством. Сергей Оболоник подтвердил, что запасов угля на МГРЭС хватит на 50 дней.
Электроэнергия станет подаваться населению на бытовые нужды, социальным учреждениям, для работы общепита.
По словам министра, если население будет массово пользоваться обогревательными приборами и нагрузка на электросети заметно вырастет, возможны веерные отключения света, так как электроэнергии в этом случае просто не хватит.
Если поставки газа в Приднестровье прекратятся, то с 1 января его отключат частным домам. При этом в многоэтажках газ сохранится для приготовления пищи.
Теплоснабжения и горячего водоснабжения не будет, но холодная вода при этом останется у всех, поскольку водоснабжение будет работать на электроэнергии.
У Приднестровья есть небольшой резерв газа в трубе на случай энергокризиса
В случае энергокризиса, связанного с возможным прекращением поставок газа в Приднестровье с 1 января, жителям республики нужно будет очень рационально подходить к потреблению и газа, и электричества. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер - министр экономического развития Сергей Оболоник.
«Хочу обратиться к нашему обществу. Ресурс конечен: чем больше мы его будем использовать, тем быстрее он закончится», - сказал он.
По словам министра, Приднестровье создало в трубе небольшой резерв голубого топлива. Он станет использоваться для подачи в многоэтажные дома (на приготовление пищи), а также в больницы. В таком минимальном режиме, если страны-соседи не отберут этот газ, его должно хватить для снабжения юга ПМР (Тирасполь, Бендеры, Слободзея, Дубоссарский и Григориопольский районы) примерно на 19-20 дней, для снабжения севера республики – на 5-10 дней.
Газоснабжение в многоэтажках, по словам Сергея Оболоника, нужно сохранить в том числе и потому, чтобы не допустить завоздушивания системы, а также использования газовых баллонов (в квартирах их использовать категорически нельзя, подчеркнул первый вице-премьер).
«Если произойдет завоздушивание, то потом для пуска газа во все квартиры их нужно будет обойти, проверить, и только после этого в дом будет подаваться газ. На это нужно будет 2-3 недели», - рассказал министр.
Он сообщил также, что в случае энергокризиса Республиканскую клиническую больницу сумеют обеспечить теплом.
Решение по транзиту газа можно найти, и мы надеемся, что нас услышат
Приднестровье надеется на то, что решение по транзиту газа в республику будет найдено, потому что на чаше весов – колоссальная гуманитарная проблема. Об этом сегодня журналистам заявил первый вице-премьер - министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.
Он подчеркнул, что технических препятствий для доставки газа в Приднестровье нет.
«Магистраль через Украину работает, она эксплуатируема. Трансбалканский путь с технической точки зрения для нас тоже вполне реализуем, мы его апробировали, газ по этому пути получали. Все технические вопросы решены. Рисков здесь нет: мы получим, если газ будет там (в трубопроводе)», - сказал министр.
По его словам, информации о месячном бронировании объемов голубого топлива для Приднестровья на январь нет. Но еще вполне возможно суточное бронирование – на сутки вперед.
«Решение можно найти. И мы в любом случае надеемся на помощь, можем надеяться на то, чтобы нас услышали», - подчеркнул Сергей Оболоник, уточнив, что для бытовых потребителей в ПМР нужно порядка 100 миллионов кубометров голубого топлива в месяц.
Глава Минэкономразвития добавил, что возможный газовый кризис сейчас может быть тяжелее, чем в 2009 году. «В 2009 году по северу Приднестровья газ был, по югу у нас тоже чуть-чуть подавалось. В трубу газ все-таки поступал. Сейчас же речь идет о том, что транзит через Украину завершается», - отметил Сергей Оболоник.