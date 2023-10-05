Открывая заседание Правительства, Премьер Александр Розенберг проинформировал присутствующих о положении дел в экономике и об исполнении республиканского бюджета:
«В условиях стоящих перед республикой вызовов на первый план выходит работа по исполнению социальных обязательств государства. Наша задача – сконцентрироваться на пополнении бюджета и рациональном использовании имеющихся ресурсов. Нам нужно четко понимать, на что мы можем рассчитывать. На данный момент мы уже можем говорить об итогах ноября в контексте макроэкономических показателей и исполнения статей бюджета.
По результатам ноября 2024 года отмечалось сокращение совокупного объема экспорта на 16% к уровню октября и на 4% к отметке ноября 2023 года. В целом за одиннадцать месяцев экспорт выше прошлогоднего значения на 3%. Одним из основных факторов снижения общего показателя в помесячной динамике являлось сокращение стоимостных объемов поставок за рубеж некоторых категорий товаров.
В то же время импорт в прошлом месяце на 8% вырос относительно базисного параметра, но по году без учета он сокращен на 20%. Нужно понимать, что такая динамика сказывается на исполнении планов по налогам и таможенным платежам.
Также Министерство экономического развития проанализировало результаты деятельности промышленных предприятий в октябре. Здесь отмечается увеличение объема промышленного производства как по отношению к предыдущему месяцу (+2%), так и к базисному параметру (+4,5%). Если говорить о десяти месяцах 2024 года, то данный показатель в разрезе подотраслей составил +2% в реальном выражении.
В октябре общую положительную динамику по объемам производства демонстрируют черная металлургия, пищевая, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленности.
В то же время есть негативные сезонные изменения в сфере производства строительных материалов. В химической промышленности очевидный спад из-за остановки профильного предприятия – ЗАО «Молдавизолит». В октябре в машиностроении и металлообработке отмечалось сокращение выпуска. Чуть лучше ситуация в электротехнической промышленности, где НП ЗАО «Электромаш» пытается наращивать выработку.
В целом по многим направлениям к концу года прослеживается повышение параметров, но внутригодовые цифры демонстрируют отрицательную динамику.
Теперь о бюджете. По итогам 11 месяцев 2024 года в доходную часть консолидированного бюджета поступило средств, не имеющих целевого направления, на 10% больше от плана. По местным бюджетам перевыполнение плана составило 14,6%, по республиканскому – 6%.
В разрезе видов платежей наблюдается увеличение поступлений от налога на доходы организаций, подоходного налога с физических лиц, поскольку выросла налогооблагаемая база. Уже традиционно позитивная динамика по собираемости налога с выручки индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Таких ИП становится больше, они активно ведут прозрачную предпринимательскую деятельность. По земельному налогу перевыполнение – 13 млн рублей по сравнению с 2023 годом. Результат достигнут за счет работы с должниками.
Наряду с перевыполнением плановых показателей по некоторым направлениям следует отметить неисполнение прогноза поступлений по единому таможенному платежу. Я уже говорил, что влияние здесь оказывает снижение импортных и экспортных операций на 10,5 млн рублей от планируемой суммы. Учитывая то, что часть этих средств направляется в отдельные целевые бюджетные фонды, то Фонд капвложений, Фонд развития предпринимательства, Фонд поддержки сельского хозяйства и другие недофинансируются. Часть недопоступлений удалось нивелировать за счет иных источников дохода.
Важный сегодня момент – в отчетном периоде финансирование заработных плат и пенсий производилось своевременно и в полном объеме.
Показатели по социально защищенным направлениям расходов за 11 месяцев 2024 года составили 93,5% от плана, что несколько больше данных за прошлый год.
В течение года также удалось снизить объем дотаций из республиканского бюджета за счет перевыполнения плана по доходам местных бюджетов.
Освоение целевых бюджетных фондов за 11 месяцев 2024 года составило 77,6% от плана».
На заседании Правительства был рассмотрен ряд документов, которые позволят гражданами и республике в целом с наименьшими потерями пережить прогнозируемый энергетический кризис, пишет пресс-служба Правительства.
«Мы должны сосредоточиться на том, чтобы максимально рационально использовать имеющиеся ресурсы, причем все: и энергетические, и финансовые, и людские. Распорядиться этим грамотно и эффективно. Сегодня мы ведем активную работу по закупке обогревательных приборов, включая котлы, камины и прочее необходимое оборудование. Активно ведется работа по заготовке дров. Эта работа налажена, порядок определен. Но во исполнение поручения Президента необходимо довести до людей информацию, чтобы максимально все знали, куда в случае необходимости обращаться», — отметил Председатель Правительства Александр Розенберг.
В частности, были приняты изменения в Постановление Правительства, которое уточняет перечень товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу физическим лицом и не облагаемых таможенными пошлинами и налогами. На время действия чрезвычайного экономического положения на территорию ПМР разрешается ввозить баллоны с сжатым или сжиженным газом или пустые, а также вывозить порожние. Речь идет только о тех баллонах, которые используются в быту. Так же в связи с введением ЧП в перечень ввозимых на территорию Приднестровья частными лицами без уплаты пошлин и налогов были внесены электрогенераторы и электрогенераторные установки мощностью до 10 кВт, твердотопливные котлы центрального отопления. Все они могут использоваться только в быту. Принятые решения позволят обеспечить гражданам возможность улучшить свои бытовые условия, поскольку прогнозировать развитие событий в энергетическом секторе сейчас достаточно сложно.
Еще один вопрос – установление размера сбора на 2025 год за проезд по дорогам республики транспортных средств на иностранных номерах, которые перевозят отдельные категории товаров. Касается это, прежде всего, тех, кто перевозит зерновые, масличные, технические сельскохозяйственные культуры лом и отходы черных и цветных металлов, а также некоторые промышленные отходы. По предложению Министерства экономического развития, размер сбора предложено сохранить на уровне 2024 года.
«Отдельно хочу отметить, что сборы за 2023 год составили в общей сумме 19 млн 995 тыс. рублей. То есть достаточно значимые суммы, которые пошли на восстановление дорог в ПМР», — подчеркнул Вице-премьер Сергей Оболоник.
В повестке дня нынешнего пленарного заседания Правительства был вопрос предоставления льгот по уплате таможенных пошлин для обладателей государственных грантов, полученных отечественными предпринимателями на развитие собственного дела в сфере туризма. В 2024 году товары, приобретенные на эти средства, не облагались пошлинами. В следующем году эта практика будет продолжена.
Также в рамках работы заседания Правительства были установлены нормы часов работы для преподавателей, осуществляющих свою трудовую деятельность в учебных заведениях, реализующих образовательную деятельность по программам начального и среднего профессионального образования, в количестве 720 часов в год. В настоящее время такая планка установлена только в отношении педагогов организаций начального и среднего профессионального образования. Такой шаг обеспечит справедливый подход к формированию нагрузки на педагогов, которые работают в ссузах, входящих в структуру вуза. Новые нормы начнут применять с 1 сентября 2025 года.
Отдельно Премьер остановился на проекте Закона «О государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия сокращения (прекращения) поставок природного газа в ПМР», который подготовлен Правительством по поручению Президента по итогам расширенного заседания Совета безопасности. В него вошли инициативы, сформированные государственными органами власти и управления. Каждое ведомство и госадминистрация с учетом своих особенностей выработала предложения по снижению влияния кризисных явлений в энергетике. Это разумный и рассчитанный на перспективу план. Он направлен в Верховный Совет в режиме законодательной необходимости от лица Главы государства.
«Уверен, что наша продуктивная межведомственная работа продолжится и на этапе рассмотрения законопроекта в парламенте, что обеспечит оперативное утверждение правил, которым мы будем следовать в случае сокращения или прекращения поставок газа», — добавил Александр Розенберг.