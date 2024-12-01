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Румыния закроет более 30 пунктов пропуска на своих границах

Румыния закроет более 30 пунктов пропуска на своих границах
Фото: Inquam Photos / George Calin

С момента вступления в ЕС Румыния применяла части Шенгенской правовой базы, в том числе касающиеся внешнего пограничного контроля, сотрудничества полиции и использования Шенгенской информационной системы.

С 1 января 2025 года Румыния закроет более 30 пунктов сухопутной границы из-за присоединения страны к Шенгенской зоне. Об этом сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на Министерство внутренних дел, передает korrespondent.net.

Контрольно-пропускные пункты (КПП) закроют, поскольку присоединение к Шенгенской зоне отменяет контроль за перемещением людей на внутренних сухопутных границах между Румынией, Болгарией и Венгрией, которые уже являются частью Шенгена.

В Румынии будут еще проводить контроль документов на границе в течение шести месяцев после присоединения, а после - усиленный контроль вдоль границы. Причина - проблемы с нелегальной миграцией, с которой столкнулась страна.

Телекомпания объясняет, что пограничная полиция сможет проводить выборочные проверки как в зоне старой таможни, так и в зеленых зонах - разграничивающих территорию государства, не имея таможенных пунктов.

Напомним, Совет Евросоюза принял решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией. Они вступят в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года.

  • Вчера, 10:15
  • DTV
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