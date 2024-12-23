С 1 января 2025 года вступает в силу ряд нормативных правовых актов в области таможенного и налогового законодательства, на которые важно обратить внимание всем категориям участников внешнеэкономической деятельности и гражданам, сообщается на сайте ГТК ПМР.
Таможенный тариф
Традиционно с начала года вступят в действие главные документы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность – таможенные тарифы на товары, импортируемые и экспортируемые из республики (Постановления Правительства ПМР от 30 сентября 2024 года №420 и 421). Они сохранили свой ориентир на поддержку отечественных производителей и в целом не претерпели значительных изменений. Однако по отдельным товарным позициям и субпозициям специфические ставки приведены в соответствие адвалорным, по ряду товаров снижена ввозная таможенная пошлина.
ГТК рекомендует участникам ВЭД заблаговременно ознакомиться с тарифами на следующий год. Актуальную информацию о действующих ставках таможенных пошлин, а также ставках на 2025 год, предоставляет сервис «Таможенный тариф» на официальном сайте ведомства.
Тарифные льготы
С 1 января 2025 г. экономические агенты смогут воспользоваться льготой по уплате ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, приобретенных организациями и индивидуальными предпринимателями за счет грантов, финансируемых из средств республиканского бюджета ПМР (соответствующая норма закреплена в Законе ПМР «О таможенном тарифе»).
Льгота заявляется в таможенной декларации на основании договора о предоставленной целевой безвозмездной субсидии, заключенного между грантодателем – исполнительным органом государственной власти, и грантополучателем – организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим ввоз на территорию ПМР товаров для реализации проектов в сфере туризма.
Порядок предоставления льготы по уплате таможенной пошлины определен Постановлением Правительства ПМР от 28 октября 2024 г.№440 (с учетом изменений, внесенных, Постановлением Правительства ПМР от 23 декабря 2024 г. №486).
Дорожные сборы
С 1 января 2025 года вступает в силу Распоряжение Правительства ПМР от 23.12.2024 г. № 1004р, устанавливающее размер сбора за проезд по автомобильным дорогам ПМР транспортных средств, не зарегистрированных в ПМР, перевозящих некоторые категории товаров и полная масса которых превышает 18 тонн.
Согласно документу, размер сбора сохранен на уровне 2024 года:
- 8 расчетных уровней (РУ) в отношении транспортных средств, перемещающих зерновые, масличные и технические сельхозкультуры (1001, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205 (исключительно семена рапса), 1206 00, 1207 50 ТН ВЭД), лом и отходы черных и цветных металлов (группы 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80 и 81 ТН ВЭД), цементы (2523 ТН ВЭД), макадам из шлака, дросса и аналогичных промышленных отходов (2517 20 000 ТН ВЭД);
- 14 РУ в отношении транспортных средств, перемещающих инертные строительные материалы (2505 90, 2517 10, 2517 41, 2517 49 ТН ВЭД).
Информация о размере расчетного уровня на 2025 год будет размещена на официальном сайте ГТК ПМР в разделе «Юридическим лицам. Таможенные платежи. Дорожные сборы».
Сборы за таможенные операции
С 1 января 2025 года вступят в силу дополнения в Таможенный кодекс ПМР, в соответствии с которыми продолжит действовать сниженная ставка сборов за таможенные операции в размере 0,15% от таможенной стоимости товаров:
– в отношении товаров, перемещаемых из/в следующие страны: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина;
– в отношении товаров, перемещаемых юридическими лицами, осуществляющими деятельность в легкой промышленности (с долей продукции собственного производства в структуре промышленной продукции не менее 50%), в сфере металлургической промышленности (экспортирующие собственную продукцию, произведенную на территории ПМР, с численностью работников более 1000 человек), в химической промышленности (с численностью работников более 500 человек), в электротехнической промышленности. Перечень юридических лиц определен нормативным правовым актом Правительства ПМР.
В иных случаях (не указанных выше) ставка таможенных сборов за таможенные операции составит 0,3 % от таможенной стоимости товаров, но не менее 5 РУ МЗП.
Также продолжит действовать норма, предусматривающая предоставление отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей без взимания процентов.