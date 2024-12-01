Президент принял участие в заседании Оперативного штаба по вопросам жизнеобеспечения в условиях возможного энергокризиса. Работают в селекторном режиме. Проводит совещание руководитель штаба Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг. Вадим Красносельский подчеркнул, что это рабочая встреча, какие будут проводиться по мере необходимости. Ситуация должна быть на постоянном контроле для своевременного реагирования и решения возникающих проблем, отметил Президент.
Министр внутренних дел проинформировал членов Оперштаба о работе центрального колл-центра. Он обратил внимание, что не во всех городах налажено полноценное функционирование его местных подразделений. Президент потребовал ускориться и к обеду сегодняшнего дня доложить о запуске на местах информационных пунктов, пишет пресс-служба главы государства.
На единую республиканскую горячую линию поступило 572 звонка, 171 обращение – за минувшие сутки. Большая часть вопросов связана с обеспечением граждан дровами. Этому аспекту в ходе совещания уделили повышенное внимание. Каждый глава проинформировал, как организована работа в данном направлении, сколько поступило и удовлетворено заявок, каков механизм, на кого распространяются льготы, как осуществляется доставка. Возникающие по ходу докладов вопросы тут же обсуждали с руководителями соответствующих министерств и госслужб, принимая совместные решения.
Министры социального блока рассказали о работе, проводимой по линии их ведомств. Елена Куличенко рассказала, что накануне приступили к перевозке к новому месту пребыванию подопечных ряда социальных учреждений, в том числе граждан, ограниченных в самостоятельном передвижении. Сегодня занимаются транспортировкой в профилакторий «Солнечный» пациентов из рыбницкого, первомайского и тираспольского специализированных заведений. Условия созданы. Процесс организован. Министр по социальной защите и труду также проинформировала о приобретении дополнительных приборов обогрева и профилактической работе по усилению электропроводки. С аналогичным докладом по своему профилю выступила министр здравоохранения. Кристина Албул сообщила, что на 1 января временно реорганизованная система оказания медицинской помощи будет обеспечена 2580 койко-местами для соматических больных и 350 – для пациентов с туберкулезом и заболеваниями психиатрической направленности.
На совещании прозвучала информация, что сегодня с полудня приступят к отключению теплоснабжения в административных корпусах, затем в школах, после – в детских садах.
Обеспечение топливной древесиной
В самом северном районе реализация дров проводится Рашковским и Каменским лесничествами. Заготовлено свыше 300 складометров дров, для их подвоза могут задействовать порядка 20 грузовых автомобилей. В некоторых случаях его осуществляют за счет местного бюджета.
В Рыбнице на складах 130 складометров дров. В районе собрана информация обо всех жителях, обладающих льготами. Для них готовы организовать доставку. Уже в адрес госадминистрации обратилось несколько категорий льготников, значительная часть заявок удовлетворена. Для тех, кто льготой не обладает также ведется заготовка топливной древесины, ее смогут приобрести в черте города и самостоятельно вывезти либо заказать доставку. Лесничества Рыбницкого района обладают запасом древесины в объеме 2,9 тыс. складометров, доступны на данный момент – 1,5 тыс. складометров.
В Дубоссарах за время действия ЧП продано 349 складометров дров. По заявкам льготных категорий граждан доставлены 118 складометров топливной древесины. В селах также работают заготовители, для которых госадминистрация закупила инструменты и ГСМ.
Григориопольская госадминистрация для льготной категории приобрела 620 складометров дров, 160 из них уже расколоты и развезены гражданам. С территории лесничества по заявкам местных жителей реализовано с начала отопительного сезона 600 складометров. Как отметил Олег Габужа, люди проинформированы о ценовой политике, о том, где купить топливо и самостоятельно решают вопрос. Фактически весь запас нарубленной и заготовленной древесины исчерпан в Григориопольском лесничестве. В этой связи Александр Розенберг поручил при необходимости топливную древесину перебрасывать между различными лесничествами, чтобы обеспечить этим ресурсом все районы в достаточных объемах.
В Слободзейском районе работает 10 бригад заготовителей, которые с 11 декабря подготовили для населения 795 складометров дров. Часть этого объема распределена между селами, местные администрации принимают заявки локально. По спискам льготников, представленных Минсоцзащитой, развоз дров практически завершен. В районе организованы две точки продажи, где можно приобрести нужный объем дров.
В Бендерах все 39 льготников дрова уже получили. Поступило еще 108 заявок, по которым сегодня идет работа, проверяются льготы и сумма скидок. Заготовка ведется ежедневно, что позволит обеспечить дровами котлы, которые закуплены для бендерских детских садов. Место для торговой площадки отведено в черте города, но при этом удачная логистика позволит своевременно пополнять склад дровами. Также ведется продажа угля. Как сообщили местные власти, мешок весом 40 кг стоит 240 рублей. Норма отпуска – до 500 кг на человека.
В столице удовлетворяют заявки, льготы по которым подтверждены. В резерве для обеспечения социально незащищенных граждан порядка 130-150 кубометров дров. Также Тирасполь обеспечивает топливной древесиной дежурные пункты котельных и УВД.
По поручению Премьера, будет осуществляться вывоз древесины с отдаленных лесосек. К этому процессу подключат транспорт Минобороны. В районных центрах Премьер поручил организовать пункты реализации дров. На этих торговых объектах граждане, не обладающие льготами, смогут приобрести топливо по единому для республики прайсу. По мнению Главы государства, продажа дров должна быть централизована, чтобы избежать спекуляций. Будет установлен объем древесины, которую граждане смогут приобрести на одно домовладение. По расчетам специалистов, лимит в 4 кубометра будет оптимальным.
Обсуждали тему сел, временно находящихся под юрисдикцией Молдовы. Их жители будут обеспечены ресурсами и вовлечены в процесс обеспечения жизнедеятельности наравне со всеми жителями Приднестровья.
Говорили на заседании Оперштаба и о необходимости внесения, исходя из складывающейся ситуации, ряда корректив в действующее законодательство.
Плановое заседание Оперативного штаба назначено на 1 января. Если будет потребность собрать должностных лиц ранее, это будет сделано в рабочем порядке.