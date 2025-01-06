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В посольстве РФ в Молдове прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье

В посольстве РФ в Молдове прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье
источник фото: konsulmir.com

Причиной кризисной ситуации в энергетике Приднестровья в посольстве России назвали игнорирование Кишиневом проблем в отношениях с "Газпромом".

Намеренное игнорирование кишиневскими властями многочисленных проблем в отношениях с "Газпромом" является основной причиной текущей кризисной ситуации в регионе. Об этом заявили в посольстве России в Молдове, комментируя ситуацию с энергокризисом в Приднестровье, пишет sputniknews.ru.

"Как ранее сообщал "Газпром", в связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать газотранспортные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины, в том числе в Приднестровье", – напомнили в диппредставительстве.

Там также подчеркнули, что Киев цинично остановил транзит российского газа в зимний период, чтобы обречь население Приднестровья на страдания, оставив сотни тысяч граждан без тепла и горячей воды, а заявления функционеров в Кишиневе о готовности оказать "помощь" региону выглядят лицемерно.

"Провластные СМИ в Кишиневе и Киеве цинично пытаются переложить ответственность за энергокризис на нашу страну. Распространяют лживые и манипулятивные утверждения о том, что "Москва бросила Тирасполь". Пропагандистские выпады нацелены на подрыв доверия приднестровцев к России... С уверенностью констатируем – ситуация на левом берегу искусственно создана коллективным Западом и Украиной", – отметили в посольстве России, напомнив, что защита российских граждан и соотечественников является абсолютным внешнеполитическим приоритетом.

Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы отвергает заявления, сделанные в публичном пространстве посольством России в Молдове, которое обвиняет Кишинев в энергетическом кризисе в Приднестровском регионе, и распорядилось вызвать представителя российского посольства, передает noi.md.

МИД назвал действия российского посольства «опасной дезинформацией» в попытке снять с себя ответственность за кризис, который сама же Москва и породила, передает Noi.md со ссылкой на moldpres.md

«Мы категорически осуждаем ложные обвинения, направленные на раскол молдавского общества и камуфлирование истинных причин энергетического кризиса в Приднестровском регионе. Это циничная попытка манипулировать общественным мнением и переложить вину на Кишинев или Киев, в то время как реальная ответственность лежит исключительно на Москве», - говорится в пресс-релизе МИД Молдовы.

МИД РМ заявляет, что ответственность за поставки газа в Приднестровский регион полностью лежит на Российской Федерации и «Газпроме», которые решили не выполнять свои контрактные обязательства и не предлагать жизнеспособных решений для обеспечения бесперебойности поставок газа. «Решение о прекращении поставок является сугубо политическим решением, направленным на дестабилизацию Республики Молдова. Любые попытки возложить эту ответственность на другие стороны не только ложны, но и глубоко циничны», - отмечается в пресс-релизе.

Министерство иностранных дел призывает посольство Российской Федерации немедленно прекратить кампанию по дезинформации, которая наносит еще больший ущерб двусторонним отношениям и обостряет ситуацию в регионе.
  • Вчера, 07:55
  • DTV
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