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О таможенных операциях в период ЧП

О таможенных операциях в период ЧП
фото: пресс-служба ГТК ПМР

Ситуация в пунктах пропуска находится на постоянном контроле руководства ГТК.

В условиях действия чрезвычайного экономического положения отдельное внимание уделяется вопросам обеспечения бесперебойной работы таможенных органов и недопущения задержек движения личного транспорта и коммерческих грузов через таможенную границу республики, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.

По поручению председателя ГТК Валентина Грабко, в управлении и на местах были предприняты комплексные организационные-технические меры, направленные на минимизацию возможного негативного влияния сложившихся обстоятельств на осуществление таможенных процедур.

В результате их реализации с начала года, в условиях веерных отключений электроэнергии, региональные таможни и таможенные пункты пропуска продолжают действовать в штатном порядке, таможенный контроль и таможенное оформление товаров и транспортных средств проводятся в обычном рабочем режиме без изменений для граждан и участников внешнеэкономической деятельности.

Для обеспечения пропуска товаров и транспортных средств через таможенную границу в форс-мажорных обстоятельствах в ГТК готовы к выполнению своих функций при полном отсутствии энергоснабжения и невозможности эксплуатации информационно-программных средств. Разработанный специалистами УОТК порядок направлен на недопущение задержек при пересечении границы и предполагает, в т.ч. выполнение необходимых таможенных операций с использованием документов на бумаге.

Для физических лиц

Декларирование и таможенное оформление товаров для личного пользования, валюты, а также временного ввоза транспортных средств иностранной регистрации с уплатой сбора-виньетки может осуществляться с применением документов на бумажном носителе (печатных форм ТД-4 для валюты и товаров для личного пользования, в отношении которых не подлежат уплате таможенные платежи, или ТД-1 – для товаров, в отношении которых подлежат уплате таможенные платежи). При отсутствии электроснабжения и Интернет-соединения таможенные платежи уплачиваются в наличной форме.

Для индивидуальных предпринимателей

В случае невозможности декларирования и таможенного оформления в пунктах пропуска все товары, перемещаемые индивидуальными предпринимателями, направляются в таможни назначения с применением таможенных операций, связанных с прибытием, доставкой и помещением на временное хранение. Документ контроля за доставкой – провозная ведомость – оформляется на бумажном носителе и предъявляется в таможне назначения вместе с товаром для проставления отметки о доставке товаров и помещения их на временное хранение.

Для юридических лиц

При ввозе таможенные операции, связанные с прибытием, доставкой и временным хранением товаров, осуществляются в соответствии с установленным порядком. В случае отсутствия доступа к информационно-программным средствам в пункте пропуска провозная ведомость оформляется на бумажном носителе.

При вывозе товаров декларант или перевозчик предоставляет копию электронной таможенной декларации на бумажном носителе, заверенную отметкой «Верно» с личной подписью должностного лица управления электронного декларирования ГТК и оттиском печати УЭД.

Также в период ЧП взимание дорожных сборов разрешено с оформлением документа на бумажном носителе.
  • Вчера, 11:05
  • DTV
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