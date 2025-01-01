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Заповедник «Кодры» буквально "оккупировали" олени и косули

Заповедник «Кодры» буквально "оккупировали" олени и косули
источник фото: radiomoldova.md

Заповедник «Кодры» буквально «захвачен» оленями и косулями. По оценкам специалистов, в лесах центральной части Республики Молдова обитает около тысячи животных, что в несколько раз превышает допустимую численность.

По словам представителей Moldsilva, они наносят ущерб окружающей среде, поскольку уничтожают молодые деревья и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, тем самым значительно сокращая усилия по восстановлению лесов. В то же время олени бродят по землям, прилегающим к лесам.

Люди жалуются, что потеряли урожай из-за нашествия животных.

Летом прошлого года жители Лозова обращались в мэрию и Министерство охраны окружающей среды РМ с просьбой о компенсации, однако до сих пор не получили ответа. Мэр села заявил, что не может вмешиваться в это дело. В то же время государственный секретарь Министерства окружающей среды Георгий Хаждер подчеркнул, что проблема, связанная с большой численностью оленей, является масштабной и требует тщательного подхода, отмечает Noi.md со ссылкой на RadioMoldova.

«Мы должны отрегулировать численность этих травоядных, тогда и поговорим. Но компенсация производится на основе анализа, на основе отчета, который доказывает или вносит определенную ясность в определенные потери или ущерб, причиненный людям. Пока у нас есть некоторые заявления, они, безусловно, соответствуют истине, но нам нужен отчет, который точно покажет размер ущерба», — сказал Георгий Хаждер.

Директор агентства Moldsilva Виктор Дурбалэ говорит, что проблема, связанная с большой численностью оленей, касается нескольких заповедников, и что совместно с академической средой и властями они ищут пути ее решения.

«У нас пока нет всех окончательных данных, но в этом и проблема, и, очевидно, мы подсчитаем весь ущерб в каждом отдельном секторе. Речь идет о лесах, которые начинаются от Страшен, заповедников "Кодры", "Плаюл Фагулуй" до Унген. "Пэдуря Домняскэ", вся территория кодр в стране являются заповедными территориями, где практически никогда не проводилось никакого вмешательства, а это означает, что эти территории практически перенаселены», – утверждает Виктор Дурбалэ.

В наших лесах у оленей были благоприятные условия для развития, что и привело к такому большому количеству животных, считает научный сотрудник Института зоологии Академии наук Молдовы Анатолий Савин.

Он уточнил, что для Республики Молдова рекомендуемый лимит составляет 30 особей на тысячу гектаров.
  • Вчера, 14:14
  • DTV
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