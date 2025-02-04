Министр развития Румынии Чеке Аттила заявил, что страна находится в зоне высокого сейсмического риска, подчеркнув, что сильное землетрясение произойдет в ближайшем будущем, но когда именно — неизвестно. В то же время он заверил, что государство инвестирует в укрепление зданий для защиты граждан.
В интервью Europa FM Чеке заявил: «Вопрос о сейсмическом риске — и я не хочу вызывать панику или другие виды реакций — заключается не в том, наступит ли он. Сильное землетрясение произойдет в Румынии. Вопрос в том, когда это произойдет», передает adevarul.ro.
Министр сделал эти заявления в контексте публикации карты сейсмоопасных зон в Румынии, отметив, что цель этой карты — оказать поддержку как гражданам, так и местным органам власти. «Он приходит на помощь любому гражданину и любому органу местной власти », — подчеркнул он.
Чеке Аттила также рассказал о ситуации с инфраструктурой в Румынии, упомянув, что страна находится не в идеальном положении с точки зрения сейсмостойкости зданий. «С точки зрения сформированного фонда дела у нас идут не очень хорошо. Конечно, окончательной оценки у нас пока нет, поскольку в 2022 году мы создали новую законодательную базу, новый закон о сейсмическом риске, который изменил философию подходов государства. Приведу простой пример. Это было непросто. «Это полное изменение подхода государства к этому вопросу », — пояснил министр.
В этом контексте Чеке подчеркнул важность инвестиций в безопасность граждан . «Мы инвестируем в жизнь людей, прежде всего. Здание и стены внутри здания — это не более чем средство, с помощью которого я хочу защитить гражданина. В результате мы имеем финансирование из государственного бюджета, на 100% невозвратное, в том числе и на сейсмоопасные консолидации многоквартирных домов, находящихся исключительно в частной собственности. То есть мы не просим вернуть деньги у гражданина-владельца в Бухаресте, на бульваре Магеру, который проживает в многоквартирном доме, классифицируемом как сейсмоопасный I или II категории. «Государство инвестирует в его безопасность через здание, которое является его собственностью », — заключил министр Чеке Аттила .
СМИ сообщили о подготовке Израилем к возможному цунами из-за землетрясений в Греции
Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля провел срочное совещание и призвал экстренные службы подготовиться к цунами, которое может произойти из-за продолжающихся землетрясений в Греции. Об этом 6 февраля сообщил новостной портал Walla, пишет iz.ru.
«Вчера (5 февраля. — Ред.) заместитель главы Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля провел срочное совещание, на котором экстренные службы и государственные ведомства были призваны подготовиться к возможному цунами», — следует из публикации.
В течение нескольких дней греческий остров Санторини пережил более 2 тыс. землетрясений, некоторые из которых имеют магнитуду 4,5 и выше. Самое сильное землетрясение произошло два дня назад, его магнитуда составила 5,3. Сообщается, что остров покинуло уже более 9 тыс. человек.
Портал отметил, что землетрясения в Греции небольшие и тектонические, а их накопление может привести к мощному толчку в будущем. При этом Израиль, учитывая, что его близость к зоне происшествия составляет всего 900 км, может сильно пострадать из-за цунами, вызванного продолжающимся природным явлением.
Израиль также готовится к тому, что от него может потребоваться помощь правительству Греции, в случае если цунами не произойдет. В такой ситуации будет проведена отдельная оценка положения для организации и отправки необходимой помощи, пишет портал.
Прежде, 4 февраля, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что из-за продолжающихся на Санторини землетрясений сотни людей покинули остров на паромах и самолетах, чтобы добраться до безопасных Афин.
До этого, 3 февраля, сообщалось, что власти Санторини распорядились закрыть на острове все школы в связи с возросшей сейсмической активностью. Уточнялось, что в течение последних дней на территории острова произошли подземные толчки магнитудой до 4,6.
В Турции и Греции ждут мегаземлетрясение и цунами
В Турции и Греции ждут мегаземлетрясение. Ученые говорят, что серия землетрясений в районе острова Санторини и других небольших островов в Эгейском море, может говорить о приближении более сильного сейсмического события.
Грецию трясет
Как пишут местные СМИ, вблизи популярного туристического направления Санторини и близлежащих греческих островов произошла серия землетрясений. Речь идет о сотнях толчков — большинство из них были слабыми, но некоторые достигли магнитуды 5 баллов и выше.По данным факультета геофизики и геотермии Афинского университета, за последнюю неделю активность роя усилилась, а за последние три дня была зафиксирована самая высокая сейсмическая активность.
Самые сильные землетрясения в этом районе были зафиксированы 3 февраля. Землетрясение магнитудой 5, самое сильное на тот момент, произошло в 11:29 по местному времени, вызвав толчки на близлежащих островах, в том числе на Санторини. Почти три часа спустя последовало землетрясение магнитудой 5,1.
Много толчков в одном месте - тревожный знак. Иллюстрация: соцсети.
С воскресенья в регионе произошло ещё 12 землетрясений магнитудой более 4,5 баллов, вызвавших оползни.На островах были закрыты школы (как минимум до 7 февраля), на улицах работают спасатели, а некоторые жители и туристы стали уезжать из-за опасений более сильного землетрясения. Число паромов было увеличено.Власти рекомендовали жителям подготовиться: укрепить по возиожности свои дома, слить воду из бассейнов, а также не посещать заброшенные и ветхие здания.
Всё может быть серьезнее
Греческие сейсмологи, в том числе Герасимос Пападопулос, Манолис Скордилис и Акис Целентис, не исключают возможности более сильного землетрясения и призывают население оставаться начеку. Власти принимают меры предосторожности на случай, если сейсмическая активность продолжит усиливаться. «Нам предстоит справиться с очень серьёзным геологическим явлением, — сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис. — Я хочу в первую очередь попросить наших островитян сохранять спокойствие и следовать инструкциям спасателей».Как отметил немецкий сейсмолог Йенс Скапски, землетрясения происходят вдоль зоны разлома, которая тянется на северо-восток от Санторини. По его словам, именно эта зона разлома стала причиной землетрясения магнитудой 7,6 в 1956 году, которое нанесло серьёзный ущерб Додеканесским островам и вызвало цунами с волнами высотой более 20 метров.
«Риск того, что этот рой землетрясений приведёт к потенциально катастрофическому землетрясению и цунами, реален, но не особенно высок, — отмечает Скапски. — Точную оценку дать невозможно. Однако из-за значительного риска необходимо срочно принять меры предосторожности».
Эрдоган предупредил об опасности
В соседней Турции тоже начеку. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал подготовиться к возможным землетрясениям в Турции. Под угрозой могут оказаться несколько провинций — Мугла, Айдын и Чанаккале.«У нас нет иного выбора, кроме как как можно скорее сделать наши города, особенно Стамбул, устойчивыми к землетрясениям», — напомнил Эрдоган о страшном событии, произошедшем в 2023 году.
В феврале 2023 года на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Толчки также чувствовали в Сирии, Ливане, Ираке и на границе Армении и Грузии.Землетрясение затронуло не менее десяти провинций в Турции, были разрушены сотни зданий. Погибло около 1,5 тысячи человек, а более 1,7 млн человек стали бездомными.
Прогноз от Хубербитса Предсказавший турецкое землетрясение ученый Фрэнк Хубербитс ранее делал прогноз о возможном сильном землетрясений. Хубербитс строит свои прогнозы на расположении планет, он считает, что это влияет на поведение Земли. И его прогнозы не раз сбывались.
«При планетарном соединении Земля — Венера — Нептун и Луной, Луна будет в соединии с Нептуном и Венерой в течение 24 часов. Это рецепт потенциального землетрясения силой 7 баллов, крупного сейсмического события», — отметил ученый в своем последнем прогнозе.Он называет даты: 3-4 февраля или чуть позднее.
Сейчас по прогнозам Хубербитса и его команды верояиность землетрясения магнитудой от 7,5 до 8,4 составляет около 50%, а вероятность землетрясения магнитудой от 7 до 7,4 ещё выше — 70%.Потенциальными местами может стать восточная Африка, восточная часть Турции, Греция, Ближний Восток, Аляска, западное побережье Северной Америки, в том числе Южная Калифорния.
В Японии повысили вероятность мегаземлетрясения в ближайшие десятилетия. Теперь она составляет 80%
Японский правительственный комитет по исследованию сейсмической активности пересмотрел вероятность мегаземлетрясения магнитудой 8–9 в районе Нанкайского желоба. Теперь вероятность его возникновения в ближайшие 30 лет составляет около 80%. Ранее показатель находился в пределах 70–80%. Об этом сообщает rbc.ru ссылаясь на телеканал NHK.
Впервые вероятность мощного землетрясения в районе Нанкайского желоба была рассчитана в 2013 году, тогда она составляла 60–70%. К 2018 году показатель вырос до 70–80%, а в 2024 году его уточнили до 75–82%. Такая вероятность говорит о высоком риске, хотя специалисты призывают не воспринимать ее как немедленную угрозу.
Комитет также пересчитал вероятность землетрясений в других районах страны. В частности, риск землетрясения магнитудой 7,8–8,5 в округе Немуро (префектура Хоккайдо) оценивается в 80%. Вероятность землетрясения магнитудой 7,4 у побережья префектуры Мияги увеличилась до 80–90%. При этом отмечается, что вероятность землетрясения магнитудой 9, подобного Великому восточно-японскому землетрясению, которое произошло 11 марта 2011 года, составляет «почти 0%».
Председатель комитета Нао Хирата призвал жителей быть готовыми к подобным чрезвычайным ситуациям в любой момент. С аналогичным мнением выступил профессор Киотского университета Такуя Нисимура.
«Важно не пугаться такой вероятности, а усилить нашу подготовку к следующему землетрясению, в первую очередь с помощью повышения осведомленности о стихийных бедствиях», — заявил профессор Нисимура.
Эксперты также добавили, что данные расчеты не учитывают землетрясения меньшей магнитуды, которые периодически происходят в Японии.
Ранее ученые предупредили о том, что на Земле все чаще будут случаться мегацунами. Причиной этого является глобальное потепление. Из-за изменений климата и таяния полярных льдов могут возникать мегацунами высотой 150 м. Современные технологии играют важную роль в предотвращении катастроф, связанных с цунами. Системы раннего предупреждения уже спасли множество жизней, а разработки в области искусственного интеллекта помогают прогнозировать пути разрушительных волн и оценивать возможные риски. Однако полное предотвращение таких катастроф невозможно.