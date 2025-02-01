Парламентарии Виктор Гузун, Галина Антюфеева и Вадим Кравчук предлагают смягчить действующие нормы закона «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения». На заседании профильного парламентского Комитета по экономической политике пакет законопроектов был рассмотрен депутатами. Предлагается разрешить хозяйствующим субъектам, работающим «по упрощенке», продолжать предпринимательскую деятельность в случае несвоевременной уплаты налогов, предусмотренных профильным законом. Согласно действующей норме закона, если предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения допустил несвоевременную уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды на срок 30 календарных дней и более с установленного срока, то он теряет право работать «по упрощенке» со следующего календарного года. В Верховный Совет обратились предприниматели с просьбой пересмотреть норму закона, так как в сложившихся экономических реалиях, особенно юридические лица, из-за несвоевременных расчетов со стороны контрагентов не могут своевременно оплатить налоговые платежи, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Было принято решение подготовить законодательную инициативу, которая бы смягчила немного нормы действующего закона и предоставила хозяйствующим субъектам, применяющим упрощенный режим налогообложения, продолжать осуществление предпринимательской деятельности в случае несвоевременной уплаты налогов. При этом мы понимаем, что несвоевременность уплаты налогов является своего рода нарушением и предлагаем внести в Кодекс об админправонарушениях норму, которая бы предусматривала штрафные санкции за невыполнение норм действующего закона. Таким образом, предприниматель, который нарушает сроки уплаты налогов, будет наказан рублем, но при этом будет иметь право продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность», - пояснил суть законопроектов председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Таким образом, законопроектом предлагается исключить из списка условий для прекращения применения упрощенной системы налогообложения несвоевременную оплату налоговых платежей на срок 30 календарных дней и более. Вторым законопроектом в пакете предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях пунктом 2-1 ст.15.5, которым за неисполнение обязанности по уплате налогов и иных обязательных платежей организации и индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенке, будут оштрафованы. В случае, если оплата налогов просрочена более чем на 3 месяца и сумма просроченных платежей превышает 100 РУ МЗП. Размеры штрафов разные – от 50 до 350 РУ МЗП.
Представитель Министерства финансов подчеркнул, что данные законопроекты на сегодняшний день актуальны и заключение Правительства на них положительное.
Комитет по экономической политике, бюджету и финансам предложил вынести пакет законодательных инициатив на рассмотрение Верховного Совета ПМР в ближайшее время и сразу в двух чтениях.