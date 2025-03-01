Постановлением Правительства Приднестровья установлены нормативы потребления коммунальных услуг, учитываемые при предоставлении населению ПМР льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере, а также для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных приборов учета. Документ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, сообщает newspmr.com.
Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются на календарный месяц и не переносятся на следующие месяцы потребления.
Норма потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.м. общей отапливаемой площади:
1. г. Тирасполь - в месяц отопительного периода – 0,0266 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0120 Гкал/м2.
2. г. Бендеры - в месяц отопительного периода – 0,0282 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0126 Гкал/м2.
3. г. Слободзея - в месяц отопительного периода – 0,0266 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0120 Гкал/м2.
4. г. Григориополь - в месяц отопительного периода – 0,0274 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0125 Гкал/м2.
5. г. Дубоссары - в месяц отопительного периода – 0,0295 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0135 Гкал/м2.
6. г. Рыбница - в месяц отопительного периода – 0,0281 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0135 Гкал/м2.
7. г. Каменка - в месяц отопительного периода – 0,0306 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0147 Гкал/м2.
8. г. Днестровск и с. Незавертайловка - в месяц отопительного периода – 0,0266 Гкал/м2; - в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0120 Гкал/м2.
Нормы потребления тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета:
1. г. Тирасполь и г. Днестровск - полные удобства – 0,1618 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,130 Гкал на 1 человека в месяц.
2. г. Бендеры - полные удобства – 0,1618 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,130 Гкал на 1 человека в месяц.
3. Слободзейский район и г. Слободзея - полные удобства – 0,157 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,127 Гкал на 1 человека в месяц.
4. Григориопольский район и г. Григориополь - полные удобства – 0,161 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,129 Гкал на 1 человека в месяц.
5. Дубоссарский район и г. Дубоссары – 0,193 Гкал на 1 человека в месяц.
6. Рыбницкий район и г. Рыбница:
а) для зданий высотой 12 этажей и ниже: - полные удобства – 0,1941 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,136 Гкал на 1 человека в месяц.
б) для зданий высотой более 12 этажей: - полные удобства – 0,211 Гкал на 1 человека в месяц; - частичные удобства – 0,136 Гкал на 1 человека в месяц.
Нормы потребления горячей воды при наличии приборов учета:
1. г. Тирасполь и г. Днестровск – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
2. г. Бендеры – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
3. Слободзейский район и г. Слободзея – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
4. Григориопольский район и г. Григориополь – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
5. Дубоссарский район и г. Дубоссары – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
6. Рыбницкий район и г. Рыбница – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.
Норма отапливаемой площади жилого помещения, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги централизованного отопления:
1. На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 18 квадратных метров.
2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.
3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.