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Нормы потребления тепловой энергии на 2025 год

Нормы потребления тепловой энергии на 2025 год
источник изображения: bel-iot.by

Постановлением Правительства Приднестровья установлены нормативы потребления коммунальных услуг, учитываемые при предоставлении населению ПМР льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере, а также для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных приборов учета. Документ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, сообщает newspmr.com.

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются на календарный месяц и не переносятся на следующие месяцы потребления.

Норма потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.м. общей отапливаемой площади:

1. г. Тирасполь
- в месяц отопительного периода – 0,0266 Гкал/м2;
- в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0120 Гкал/м2.

2. г. Бендеры
- в месяц отопительного периода – 0,0282 Гкал/м2;
- в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0126 Гкал/м2.

3. г. Слободзея
- в месяц отопительного периода – 0,0266 Гкал/м2;
- в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0120 Гкал/м2.

4. г. Григориополь
- в месяц отопительного периода – 0,0274 Гкал/м2;
- в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0125 Гкал/м2.

5. г. Дубоссары
- в месяц отопительного периода – 0,0295 Гкал/м2;
- в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0135 Гкал/м2.

6. г. Рыбница
- в месяц отопительного периода – 0,0281 Гкал/м2;
- в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0135 Гкал/м2.

7. г. Каменка
- в месяц отопительного периода – 0,0306 Гкал/м2;
- в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0147 Гкал/м2.

8. г. Днестровск и с. Незавертайловка
- в месяц отопительного периода – 0,0266 Гкал/м2;
- в месяц с учетом оплаты тепловой энергии в течение 12 календарных месяцев – 0,0120 Гкал/м2.

Нормы потребления тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета:

1. г. Тирасполь и г. Днестровск
- полные удобства – 0,1618 Гкал на 1 человека в месяц;
- частичные удобства – 0,130 Гкал на 1 человека в месяц.

2. г. Бендеры
- полные удобства – 0,1618 Гкал на 1 человека в месяц;
- частичные удобства – 0,130 Гкал на 1 человека в месяц.

3. Слободзейский район и г. Слободзея
- полные удобства – 0,157 Гкал на 1 человека в месяц;
- частичные удобства – 0,127 Гкал на 1 человека в месяц.

4. Григориопольский район и г. Григориополь
- полные удобства – 0,161 Гкал на 1 человека в месяц;
- частичные удобства – 0,129 Гкал на 1 человека в месяц.

5. Дубоссарский район и г. Дубоссары – 0,193 Гкал на 1 человека в месяц.

6. Рыбницкий район и г. Рыбница:

а) для зданий высотой 12 этажей и ниже:
- полные удобства – 0,1941 Гкал на 1 человека в месяц;
- частичные удобства – 0,136 Гкал на 1 человека в месяц.

б) для зданий высотой более 12 этажей:
- полные удобства – 0,211 Гкал на 1 человека в месяц;
- частичные удобства – 0,136 Гкал на 1 человека в месяц.

Нормы потребления горячей воды при наличии приборов учета:

1. г. Тирасполь и г. Днестровск – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.

2. г. Бендеры – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.

3. Слободзейский район и г. Слободзея – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.

4. Григориопольский район и г. Григориополь – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.

5. Дубоссарский район и г. Дубоссары – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.

6. Рыбницкий район и г. Рыбница – 3,64 кубометров на 1 человека в месяц.

Норма отапливаемой площади жилого помещения, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги централизованного отопления:

1. На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 18 квадратных метров.

2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.

3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.
  • Сегодня, 10:09
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