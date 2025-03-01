В Приднестровье обеспокоены непрекращающейся милитаризацией соседней Молдовы. Речь, в частности, идет о новом пакете военного оборудования на 40 миллионов евро, которое Евросоюз намерен закупить для РМ. Решение было принято 18 марта, пишет novostipmr.com.
Подразумевается закупка и передача Кишинёву 33 тактических высокомобильных транспортных средств для пехотных бригад. Также Молдова получит систему, предназначенную для тактического полка противовоздушной обороны. Она будет призвана обеспечить координацию между радарами, другими военными сенсорами, зенитными ракетными комплексами и средствами перехвата.
Каждая подобная поставка вызывает у приднестровцев закономерные вопросы: для чего всё это, против кого вооружается соседнее государство?
«Мы прекрасно понимаем, что насыщение Молдовы вооружением идёт не просто так, а с какими-то определёнными намерениями и целями. Ведь от кого сегодня той же Молдове необходимо обезопасить себя в рамках своего нейтрального статуса? По сути своей, не от кого», – считает сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
Глава приднестровской делегации в ОКК подчёркивает: наша республика всегда выступала исключительно за миролюбивое соседство. ПМР хочет мира и всегда с тревогой следит за новыми поставками вооружений для армии Молдовы.
«Приднестровье не является агрессивным, мы ведём исключительно миролюбивую политику в рамках добрососедства и не желаем никаких осложнений. А если кто-то вооружается и собирается готовить свои подразделения к ведению боевых действий, это, естественно, настораживает. В том числе и приднестровскую сторону», – добавил Олег Беляков.
Гранаты, мины, артснаряды – за неделю в Зоне безопасности трижды сообщали о нахождении боеприпасов
Небольшой арсенал боеприпасов обнаружили и утилизировали на прошлой неделе в Зоне безопасности. Первое сообщение поступило 12 марта от жительницы с. Оницканы Криулянского района Республики Молдова. Женщина рассказала местным правоохранителям, что утром, проводя весенние работы на огороде, нашла взрывоопасный предмет. Им оказалась граната Ф-1 со сломанным взрывателем.
Ближе к вечеру подобное сообщение поступило от жителя приднестровских Дубоссар. Мужчина пояснил, что по весне решил убрать в гараже и в подвале. В процессе нашёл ручную гранату РГД-5 (без взрывателя), УЗРГ и патроны калибра 5,45 мм.
15 марта сообщение об опасной находке поступило от поисковиков из Молдовы. Проводя работы на Шерпенском плацдарме, они обнаружили ручную гранату Ф-1, 8 гранат РГ-42, артиллерийские снаряды – 75 мм и 57 мм, миномётную мину калибра 82 мм и свыше сотни патронов калибра 7,92 мм.
Все эти боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны. Те, что подлежали транспортировке, вывезли на полигон, слишком ветхие уничтожили на месте.
Напомним, по действующим правилам при обнаружении взрывоопасных предметов в Зоне безопасности каждый раз на место, помимо правоохранителей и сапёров, выезжают миротворцы от России, Молдовы и Приднестровья.
«Вы сегодня внимательно слышали в докладе Объединённого военного командования, какая значимая работа была проведена по изъятию оружия и боеприпасов в Зоне безопасности как на территории Республики Молдова, так и на территории Приднестровья. Очень грамотно сработали представители правоохранительных органов, а также население, проживающее на берегах Днестра, миротворцы, военные наблюдатели, воины-сапёры и так далее», – отметил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.