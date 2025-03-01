В современных условиях вопросы охраны окружающей среды и восстановления лесных ресурсов становятся все более актуальными. Леса играют ключевую роль в поддержании экологического равновесия и являются важнейшим ресурсом для экономики государства, обеспечивая республику древесным топливом и создавая условия для сохранения биоразнообразия.
Лесовосстановление и лесоразведение – это одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед лесной отраслью. В рамках лесокультурной кампании 2025 года на землях Государственного лесного фонда планируется высадить 54 га лесных культур. Особое внимание уделяется посадке дуба черешчатого – 12,5 га будут отведены под его высадку в рамках Программы по восстановлению высокоствольных дубрав на 2021–2041 годы, передает пресс-служба Правительства.
Кроме дуба черешчатого планируется высадка таких ценных пород деревьев, как дуб красный, ясень, акация белая, сосна крымская и тополь. Лесовосстановительные работы будут проводиться на всей территории Государственного лесного фонда, включая места вырубки прошлых лет, неудобия (принятые земли), склоны и овраги. Такой комплексный подход позволяет максимально эффективно использовать территорию и повышать лесистость региона.
В 2024 году лесовосстановительные мероприятия уже продемонстрировали положительные результаты. При плане в 86,6 га было высажено 87,3 га лесных культур, включающих дуб черешчатый, дуб красный, акацию белую, сосну крымскую и тополь канадский. Этот результат свидетельствует о стремлении не только выполнять поставленные задачи, но и перевыполнять их, способствуя укреплению экологической безопасности.
Активная реализация программ по восстановлению лесов – это вклад в будущее, в сохранение природного богатства и обеспечение устойчивого развития Приднестровья. Подобные инициативы не только обогащают экологическую инфраструктуру, но и формируют культуру ответственного отношения к природе для будущих поколений.
Площадь лесов в Приднестровье увеличивается
Специалисты ГУП «Приднестровье-лес» отмечают, за последние 3 года площадь лесов была увеличена. Только в 2024 году было высажено 87,3 га молодого леса, из которых 8 га посажено в рамках Государственной целевой программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда республики на 2021 -2042 гг. Она была разработана Правительством по поручению главы государства и стала решением проблемы низкой лесистости страны.
На момент принятия госпрограммы при оптимальных 12-15% леса на территории республики составляли порядка 7,6%. В лесах преобладал дуб черешчатый, возраст которого превышал подходящий для рубки и достигал 80-120 лет. В рамках программы в течение 20 лет планируется высадить порядка 250 га леса – это более 1,7 млн саженцев. Сегодня, общая площадь Государственного лесного фонда составляет 30,9 тыс. га из них покрыты лесом – 25,5 тыс. га.
Высадить лес – задача не из простых, ей предшествует большая работа по подготовке качественного посадочного материала, акцентируют внимание специалисты. В каждом лесничестве, а их в Приднестровье 8 (Каменское, Рашковское, Плотянское, Воронковское, Дубоссарское, Кармановское, Григориопольское, Кицканское), работники лесхозов выполняют сбор и посев лесных семян, выращивают саженцы и сеянцы, ухаживают за ними до смыкания кроны. По результатам этой деятельности в 2024 году было выращено 67,5 тыс. саженцев, 593 тыс. сеянцев. Заготовлено 1,6 тыс. кг семян, посев проведен на площади 2,7 га.
Еще одно направление работы «Приднестровье-лес» – санитарные рубки лесов. В 2024 году была проведена выборочная очистка на 351,9 га Гослесфонда, а на площади 71,4 га прошли сплошные санитарные рубки. Эти работы позволяют удалить сухие, поврежденные или погибшие деревья, что в дальнейшем благоприятно сказывается на защите леса от болезней, вредителей и пожаров.
В прошлом году силами специалистов ГУП «Приднестровье-лес» были созданы две площадки для отдыха граждан. Новые рекреационные зоны появились в Дубоссарском районе в урочище Марьина роща. На территории Гослесфонда в настоящее время действует 14 таких объектов.