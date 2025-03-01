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Участились случаи пироплазмоза

Участились случаи пироплазмоза
источник фото: amvet.ru

Ветеринарные специалисты ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» сообщают об увеличении обращений владельцев собак с жалобами на пироплазмоз.

Так, в период с января по март (включительно), работниками ветеринарной лаборатории ГУ «РЦВС и ФСБ» в Тирасполе было проведено более 30 исследований на выявление заболевания, из них 19 – в марте. В 23 случаях инфекция подтвердилась, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

Пироплазмоз у собак – это сезонное заболевание, вызываемое простейшими кровепаразитами из рода Babesia, второе название – бабезиоз, переносчиками и промежуточными хозяевами которых являются клещи.

Сезонность болезни выпадает на весну и осень. Первые нападения клещей обычно происходят с наступлением тёплой погоды. Весенняя вспышка заболевания носит массовый характер, в этот период болеет очень большое количество собак. Второй всплеск возникает уже осенью, до наступления отрицательных температур. Однако, регистрируют случаи пироплазмоза и на протяжении всего года. В последнее время оно всё чаще приобретает массовый характер. Без лечения смертность собак достигает 98%. Более тяжело пироплазмоз переносят породистые собаки и щенки.

Не каждый укусивший собаку клещ будет переносчиком инфекции. Определить наличие или отсутствие заражения по внешнему виду клеща невозможно. Поэтому, помимо того, что клеща необходимо немедленно снять с питомца, следует внимательно понаблюдать за состоянием домашнего животного.

Как правило, пироплазмоз имеет инкубационный период от 3 до 7 дней. Быстрее всего симптомы заболевания проявляются у молодых и ослабленных собак. В некоторых случаях пироплазмоз у собак протекает бессимптомно или со слабо выраженными признаками. Но, как правило, для этого заболевания характерны следующие симптомы:

- первым признаком заболевания является повышение температуры тела. Стандартная температура тела собаки 39 градусов, у собак мелких пород – 39,5 градуса. При пироплазмозе она составляет 40 – 42 градуса;
- часто, однако не всегда, изменяется цвет мочи. Она может быть красноватой, коричневой, и даже черной. Это происходит в результате разрушения эритроцитов паразитами. Погибшие эритроциты выводятся с мочой, и чем темнее моча, тем большая степень заражения животного;
- желтушность кожи и изменение слизистых оболочек. Покраснение, пожелтение или посинение слизистых оболочек рта и глаз, что вызвано нарушением работы печени и кислородной недостаточностью;
- изменяется сердцебиение. Оно становится учащенным и очень слабым, так как нагрузка на сердце сильно возрастает;
- может измениться походка. Возможно, появится шаткость или хромота на задние конечности, частичный или полный паралич конечностей, который сопровождается судорогами;
- полный отказ от пищи, отсутствие двигательной активности, возможен жидкий стул.

Специалисты ГУ «РЦВС и ФСБ» рекомендуют при появлении у питомцев перечисленных симптомов обратиться в ветеринарную клинику. Не нужно пытаться самостоятельно ставить диагноз вашему питомцу только на основе видимых симптомов, тем более, назначать лечение. Только ветеринарный специалист, на основе лабораторных исследований, может поставить правильный диагноз и определить, как и чем лечить животное. Диагностика пироплазмоза проводится комплексно. Она включает в себя точный анамнез, клинический осмотр и данные лабораторной диагностики.

В случае подтверждения диагноза, ветеринарным врачом назначается комплексное лечение, которое направлено на уничтожение инфекционного агента и устранение симптомов заболевания.

Опасность пироплазмоза для собак нельзя переоценить. Поэтому, при обнаружении клеща на коже животного, владельцам четвероногих питомцев необходимо незамедлительно обратиться за ветеринарной помощью.
  • Сегодня, 10:51
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