Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу, передает ria.ru.
Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что посольство России якобы помогло депутату молдавского парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. В ответ на это посольство России в Кишиневе назвало инсинуации со стороны спецслужб Молдовы о вмешательстве в дела республики "голословными и неприемлемыми". В понедельник посол России Олег Озеров прибыл в МИД Молдовы.
"МИД направил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Решение молдавских властей основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова",- говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
В министерстве уточнили, что упомянутые сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию Молдовы.
Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщил адвокат политика Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство.
В августе 2023 года по решению властей Молдовы Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.
Сопредседатель ОКК от России Александр Андреев объявлен персоной нон грата в Молдове
ИД Молдовы высылает из страны сопредседателя Объединенной контрольной комиссии от России Александра Андреева. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС, сославшись на заявление Посла Российской Федерации в Молдове Олега Озерова.
Александр Андреев стал одним из трех российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата.
Посольство России назвало обвинения со стороны Молдовы голословными и неприемлемыми.
В Министерстве иностранных дел России пообещали дать соответствующий ответ на действия Кишинева.
Напомним, Объединенная контрольная комиссия является руководящим органом миротворческой операции на Днестре.
МИД ПМР: У правоохранительных органов Приднестровья нет информации о местонахождении Александра Нестеровского
Министерство иностранных дел ПМР выступило с официальным сообщением о том, что правоохранительные органы Приднестровья не располагают информацией о нахождении депутата парламента Молдовы Александра Нестеровского на территории Приднестровья. В СМИ, напомним, распространили заявление Службы информации и безопасности Молдовы, из которого следует, что депутат парламента РМ Александр Нестеровский якобы скрывается в Приднестровье.
В марте депутат Нестеровский был приговорен к тюремному заключению, а потом объявлен в розыск.