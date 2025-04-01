В Бендерском офисе Миссии ОБСЕ прошло заседание главных переговорщиков от Приднестровья и Республики Молдова Виталия Игнатьева и Олега Серебряна. Дискуссию, ранее сорванную молдавской стороной, удалось организовать благодаря содействию Специального Представителя Действующего Председателя ОБСЕ Томаса Ленка и Главы Миссии ОБСЕ Келли Кайдерлинг, которые наряду с представителем Российской Федерации приняли личное участие во встрече, передает пресс-служба МИД ПМР.
В рамках состоявшегося диалога приднестровская сторона акцентировала внимание на необходимости повышения дисциплины взаимодействия в легитимном международном формате с акцентом на проведение личных встреч и нацеленностью на компромиссное обсуждение вопросов повестки и преодоление имеющихся противоречий. В данном контексте особое внимание было уделено необходимости отмены репрессивных поправок в уголовное законодательство РМ (т.н. «закон о сепаратизме») с учётом критики международного сообщества, а также актуальности обеспечения гарантий безопасности передвижения граждан, включая должностных лиц, по аналогии с действовавшей с 2019 по 2022 гг. «джентльменской договорённостью», заключённой при посредничестве Главы Миссии ОБСЕ. Преодоление политико-правовых проблем, спровоцированных принятием упомянутых изменений в уголовный кодекс РМ, а равно и подписание ранее инициированной Приднестровьем декларации о приверженности переговорным методам могло бы стать отправной точкой для активизации диалога, способствовать стабильности и возобновлению встреч сторон на территории Республики Молдова.
«Мы принципиально заявили всем участникам и молдавской стороне, что мы хотим видеть регулярные встречи вживую, не в онлайн-формате не с какими-то оговорками и условностями, а конкретно встречи политических представителей для того, чтобы решать проблемы, которых очень много, в интересах людей. Поэтому рассчитываем на то, что это некий позитивный сигнал, что молдавская сторона готова работать в рамках легитимного формата за столом переговоров, как мы всегда это и делали», – подчеркнул Виталий Игнатьев.
На встрече Приднестровье подняло вопрос недопустимости использования т.н. «языка ненависти» в публичных комментариях для СМИ со стороны отдельных представителей РМ. Значительное внимание было уделено вопросу функционирования ПРТС в Тирасполе и Рыбнице и применяемых ими тарифов, а также проблематике допуска к регистрации автомобилей, импортированных после 1 сентября 2018 года, и приднестровских реанимобилей.
«Сегодня повестка была весьма насыщенная, говорили о возможности регистрации транспортных средств в ПРТС, это и реанимобили, которые могли бы получить нейтральные номера, выезжать в лечебные заведения за рубежом, на территорию других государств. Этот вопрос остается открытым, молдавская сторона пока не готова идти навстречу», – отметил министр.
Применительно к теме водительских удостоверений, Виталий Игнатьев отметил, что «идет какая-то попытка раскачать общественное мнение, создать напряжение, в то же время посмотреть на реакцию Приднестровья. Это деструктивно, нельзя ограничивать свободу передвижения, это грубо нарушает все параметры переговорного процесса».
Приднестровская сторона выступила с инициативой о восстановлении сотрудничества по линии правоохранительных органов, в том числе о проведении заседания профильных экспертных (рабочих) групп по вопросам борьбы с преступностью. Стороны обсудили возможность созыва в ближайшее время встреч отраслевых специалистов по экономике, по банковской деятельности и по образованию. В частности, по предложению РМ были подробно обсуждены возможные модальности улучшения условий функционирования подведомственного РМ учреждения образования в Рыбнице.
«Мы говорили о необходимости дисциплины в переговорном процессе, потому что с каждым месяцем количество встреч, рабочих контактов уменьшается, молдавская сторона уклоняется от диалога. Мы предварительно обсудили и согласовали параметры проведения заседания экспертных (рабочих) групп в течение ближайших недель», – сказал дипломат.
Приднестровская сторона выражает благодарность ОБСЕ за активное содействие в обеспечении участия молдавской стороны в сегодняшней встрече и приезде Олега Серебряна в Бендеры.
Приднестровье последовательно исходит из необходимости сохранения признанного международного формата переговоров с обязательным участием в заседаниях посредников от России, Украины и ОБСЕ, а также наблюдателей от ЕС и США как легитимного, эффективного, транспарентного механизма подготовки решений по всем вопросам, относящимся к процессу урегулирования, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.