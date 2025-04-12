81-ю годовщину освобождения Тирасполя от фашистской оккупации столичный Мемориал Славы встретил обновлённым. Реконструкция одного из важнейших памятников истории Приднестровья началась в июле 2024 года. За 11 месяцев здесь была отреставрирована чаша Вечного огня, установлены информационно-художественные плиты с батальными сценами, а также нанесены 1 340 фамилий тираспольчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Инициатива по увековечению имён защитников Родины принадлежит Президенту ПМР Вадиму Красносельскому. В течение года он регулярно посещал мемориал, давал поручения и лично контролировал ход работ, пишет novostipmr.com.
В День освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков на мемориальном комплексе прошли митинг и официальное открытие после реконструкции.
«В истории Тирасполя открывается новая страница. Защитники нашей Родины не забыты. Каждое имя того, кто не вернулся в родной город, высечено в граните. 1 340 фамилий и имён. Это память. Это наш долг. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реконструкции мемориального комплекса. Теперь здесь можно узнать об Одесской наступательной операции, о тех, кто её возглавлял, о действиях Красной Армии и освободителей города Тирасполь», — отметил Президент ПМР.
Вадим Красносельский первым воздал дань памяти, возложив венок к Вечному огню, после чего поднялся к гранитным плитам с именами павших героев.
В церемонии возложения цветов также приняли участие представители органов власти, общественных организаций, военнослужащие, суворовцы, юнармейцы, ветераны и неравнодушные горожане.
Мемориал Славы украсили сотни гвоздик, тюльпанов и нарциссов — знак глубокой признательности советскому народу, сумевшему противостоять фашизму, его жестокой идеологии и массовому насилию.
У гранитных плит люди ищут знакомые фамилии. Людмила Маирко каждый год среди сотни имен находит Кузнецова В. Я.
Её мать Мария Афиногенова была медсестрой и участвовала в освобождении Тирасполя. 12 апреля 1944 года, несмотря на усилия, она не смогла спасти старшего лейтенанта Кузнецова, которого вынесла с поля боя.
Вспоминая тот день, она говорила своей дочери: «Днестр был цвета крови. Переправа далась так тяжело». Она завещала своим потомкам помнить об этих событиях. С тех пор её семья регулярно посещает мемориал, отдавая дань памяти всем, кто приблизил Победу.
Одним из важных этапов реконструкции стал перенос надписи, посвященной неизвестному солдату, которая все эти годы находилась у Вечного огня. Теперь слова «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» располагаются на одной из новых гранитных плит.
У ее подножия уже установлен памятник в виде лежащего знамени Победы и каски солдата. Он создан по аналогии с тем, что в 1966 году был открыт в Москве. Здесь также подготовлено место для перезахоронения останков неизвестного солдата. Эта церемония пройдет 16 апреля. После этого обновление комплекса Мемориала Славы будет завершено.
Напомним, Мемориал Славы в Тирасполе был открыт 29 января 1972 года. 23 февраля на нем состоялась церемония перезахоронения советских солдат, погибших на Кицканском плацдарме. В тот же день Вечный огонь зажёг Герой Советского Союза Михаил Харин - участник освобождения города в апреле 1944 года.
Здесь покоятся останки 901 воина, сложившего жизнь в боях Великой Отечественной войны, 22-х пограничников, убитых в 1921 году при отражении нападения антисоветской группировки, и 11 защитников республики, отдавших жизнь в 1992-м. Увековечены также имена ликвидаторов Чернобыльской аварии и всех погибших за Приднестровье.
В архитектурном комплексе расположены памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, скульптура Скорбящей Матери, фигура воина-афганца и защитника Приднестровья, танк Т-34, Стена памяти и часовня Святого Георгия Победоносца. А также плиты с именами погибших в ВОВ и историей освобождения Тирасполя.