В Тирасполе прошла торжественная церемония перезахоронения останков Неизвестного Солдата-освободителя.
Торжественная церемония перезахоронения останков Неизвестного Солдата прошла на тираспольском Мемориале Славы.
Советский солдат, отдавший жизнь в борьбе с фашизмом, был предан земле с соблюдением всех воинских почестей. Гроб с останками красноармейца на орудийном лафете проследовал по центральному проспекту Тирасполя до мемориала, в сопровождении солдат почетного караула, несших венки, а также военного оркестра. В торжественном шествии приняли участие сотни тираспольчан, возложивших затем цветы к могилам солдат-освободителей, пишет sputniknews.ru.
Церемонии погребения предшествовала церковная служба, литию провел архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.
Мы вместе, потому что у нас одна цель - сохранение истории!
На торжественной церемонии присутствовали представители администрации Приднестровья во главе с Вадимом Красносельским, а также посол России в Молдове Олег Озеров, дипломаты, представители Россотрудничества, а также ныне здравствующий ветеран Великой Отечественной, орденоносец Владимир Громов.
Память красноармейца почтили минутой молчания, затем перед собравшимися выступил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
"Сегодня мы перезахораниваем останки Неизвестного Солдата, неизвестного героя. Это и радостное, и печальное мероприятие. Неизвестно, сколько их, неведомых героев, лежат на полях сражений: сотни тысяч, может, гораздо больше. Именно они, эти неизвестные солдаты, освободили нашу Родину, Советский Союз. Именно они освободили Европу от фашистской чумы. Именно они, образно говоря, гасили в Европе печи, которые топились на человеческих костях в концлагерях. Радость в том, что сегодня, благодаря поисковым командам, есть возможность перезахоронить останки героя Великой Отечественной и воздать ему и религиозные, и воинские почести. Каждый из нас должен вести борьбу с фашизмом и нацизмом каждый день", - отметил Красносельский.
В своем приветственном слове посол России в Молдове Олег Озеров подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто освобождал мир от фашизма. "В преддверии 9 Мая, когда мы будем праздновать 80-летие Победы, мы вместе с вами совершаем очень важный и сакральный акт памяти перезахоронения останков неизвестного советского солдата. Наши павшие, они как часовые, они охраняют нас, но они же дают нам силы для того, чтобы сегодня отстаивать те идеалы, за которые погибли миллионы людей во время Великой Отечественной войны. Потому что мы - дети Победы, а сегодня уже и внуки Победы. И мы не можем предать память тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, кто победил нацизм, к сожалению, недобитый нацизм. И сегодня мы встали перед этой большой, огромной, можно сказать, всемирной задачей отстоять победу наших отцов, дедов и наших уже прадедов", - отметил Олег Озеров.
Глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович подчеркнул, что прошедшая в Тирасполе акция призвана подчеркнуть: для памяти нет границ.
"Это общая победа двух берегов Днестра, потому что молдавские поисковики вместе с поисковиками Приднестровья смогли отыскать эту забытую могилу и сделать все возможное, чтобы неизвестный солдат обрел свой последний покой", — добавил он.
Церемония завершилась возложением цветов к могиле Неизвестного Солдата.
Останки советского воина, которого сегодня со всеми почестями и воинскими ритуалами перезахоронили на Могиле Неизвестного Солдата в Тирасполе, нашли этой зимой близ села Парканы в ходе поисковых работ.
Могила Неизвестного Солдата в Тирасполе сделана по образу памятника у Кремлёвской стены. Она стала центром реконструированного Мемориала Славы и находится посреди семи больших информационных панно. У их подножия в граните выбиты имена около 1400 тираспольчан, погибших на разных фронтах Великой Отечественной войны.