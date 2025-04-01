В первом чтении Верховный Совет ПМР на онлайн-заседании поддержал изменения и дополнения в закон «О республиканском бюджете на 2025 год». Проект закона, который представила министр финансов Алена Рускевич, разработало Правительство ПМР. В первую очередь, утверждаются остатки средств, сформированных на счетах бюджетов всех уровней на 1 января 2025 года. Также, согласно документу, предложено оптимизировать и сократить расходы бюджета-2025, в том числе по целевым фондам. А часть целевых доходов направить на заработные платы бюджетникам, пенсии и пособия. То есть на исполнение социальных обязательств государства перед гражданами в период действия чрезвычайного положения в экономике, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.
«В непростых условиях ранее Верховным Советом было принято решение о том, чтобы предоставить право Правительству в режиме ЧЭП брать на кассовый разрыв финансовые ресурсы, в том числе, остатки на погашение первоочередных расходов и – это самое главное – социально защищенных статей на погашение пенсий зарплат и пособий. В данной законодательной инициативе мы с учетом динамики, которая сегодня происходит и в реальном секторе, и в поступлении денег в бюджет, рассматриваем достаточно серьезное сокращение расходов бюджета, утверждаем остатки, сформированные на 1 января 2025 года. Практически все остатки законопроектом предлагается направить на погашение социально защищенных статей бюджета и, соответственно, распределение всех расходов направить на погашение социально защищенных статей. Это говорит о том, что сегодня ситуация непростая», - подчеркнул в комментарии парламентской пресс-службе Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
В условиях энергетического кризиса и начинающегося экономического кризиса, в котором Приднестровье живет с января 2025-го, все органы государственной власти и управления республики проводят работу по поиску дополнительных источников пополнения бюджета и по оптимизации расходов. С начала года не финансируются и приостановлены ряд государственных программ и целевых фондов, из бюджета деньги выделяются только на те направления, где необходимо завершить начатые еще в прошлом году работы.
«Наши предприятия в режиме чрезвычайного экономического положения испытывают определенные трудности в экономической деятельности, падают объемы производства, ряд предприятий, в том числе и достаточно крупных, сегодня приостановили свою деятельность. Соответственно падают налоговые поступления в бюджет. Потому бюджет сегодня ощущает серьезные трудности по части финансирования по всем направлениям. В связи с этим, законопроектом предлагается консолидировать финансовые ресурсы для финансирования социально защищенных статей», - пояснил спикер приднестровского парламента Александр Коршунов.
Например, в законопроекте предусмотрено сокращение финансирования, запланированного в 2025 году на исполнение в том числе, Фонда капитальных вложений, Дорожного фонда, фонда развития предпринимательства и т.д. В тексте законодательной инициативы уточняются параметры закона о ресбюджете с учетом остатков средств, которые были сформированы на счетах бюджетов всех уровней на 1 января 2025 года. Большая часть остатков – 185 млн рублей – будет направлена также на выплату заработных плат, пособий и пенсий в период ЧЭП. Депутаты Верховного Совета ПМР согласились с концепцией законопроекта и приняли его в первом чтении. Ко второму чтению профильный Комитет по экономической политике, бюджету и финансам доработает законопроект с учетом мнений субъектов права законодательной инициативы.