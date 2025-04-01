Одним из приоритетных направлений государственной экологической политики Приднестровья является обеспечение безопасного обращения с отходами I–IV классов опасности. Для этого приняты все необходимые нормативно-правовые акты, а надзор за их исполнением осуществляет Госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды.
Согласно данным профильного ведомства, в прошлом году на территории республики осуществлялся раздельный сбор с последующим вывозом и утилизацией ртутьсодержащих приборов медицинского и иного назначения, а также ртутьсодержащих ламп, отработанных автомобильных шин и батареек, передает пресс-служба Правительства.
Ртутьсодержащие отходы относятся к высшему классу опасности – первому. Если допустимая концентрация паров ртути в воздухе жилых помещений составляет – 0,0003 мг/м³, то, например, одна люминесцентная лампа содержит 3-5 мг. В случае неправильной утилизации пары ртути могут вызвать необратимые последствия как для здоровья человека, так и окружающей среды. Единственное специализированное предприятие, которое занимается демеркуризацией (процесс удаления ртути) находится в Бендерах. За прошлый год организация обезвредила 60,4 тыс. люминесцентных ламп и приборов, полученных от муниципальных и государственных предприятий и учреждений республики.
Госслужба экологического контроля напоминает, предметы, которые содержат ртуть, приднестровцы могут сдать в ЖЭК по месту жительства. Также информацию о приеме ртутьсодержащих ламп по городам и районам можно узнать на сайте ведомства.
Ко второму классу опасности относятся отработанные источники малого тока – батарейки. Для их сбора устанавливаются специальные контейнеры (экологические боксы) в общественных местах. В республике нет специализированных предприятий, которые могут их утилизировать. По вопросам вывоза и утилизации данного вида отходов за пределами республики, приднестровская сторона активно взаимодействует с Миссией ОБСЕ. Благодаря этой работе в прошлом году было вывезено 5 тонн отработанных батареек.
Также в Приднестровье можно сдать на переработку автомобильные шины, которые относятся к IV классу опасности. В их состав входят более 120 вредных химических веществ, при разложении токсичные испарения попадают в воздух, воду и почву. С 2021 года в столице функционирует специализированное предприятие, которое занимается переработкой резинотехнических изделий. В прошлом году из 181,6 тонн отработанных автошин получили 138 тонн резиновой крошки и 42,7 тонн резиновой плитки. Сбор материалов осуществлялся как силами предприятия, так и посредством централизованной сдачи от юридических лиц.
В профильном ведомстве отмечают, покрытия, которые сделаны из резиновой крошки безопасны, их сегодня можно увидеть на территории Екатерининского парка, внутриквартальных спортивных мини-стадионов, детских игровых площадок и других объектов.
Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды призывает граждан ответственно относиться к вопросам утилизации отходов. Беречь природу – общая задача государства и его жителей.