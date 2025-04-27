В Иране объявлен общенациональный траур 28 апреля в связи со взрывом в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Об этом сообщила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
«После трагического инцидента в порту Шахид-Раджаи в Бандар-Аббас правительство объявило 14-го числа (28 апреля. — Ред.) по всей стране общественный траур», — приводит ее слова агентство Tasnim, передает iz.ru.
Пресс-секретарь правительства также выразила соболезнования семьям погибшим и сообщила о проведении особых расследований в связи с происшествием.
Взрыв в порту Шахид-Раджаи в Иране. Что известно
Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Жертвами происшествия стали 28 человек, еще 1139 пострадали. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива. Точной информации о причинах взрыва в Шахид-Раджаи пока нет. Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.
Мощный взрыв произошел 26 апреля на территории морского порта Шахид-Раджаи, который находится в 23 км к западу от города Бендер-Аббас в Иране на побережье Персидского залива. «Известия» собрали всё, что известно о происшествии.
Обстоятельства взрыва По данным издания Mehr, взрыв произошел около 12:30. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили.
На месте происшествия возник пожар. В район взрыва было направлено несколько вертолетов из соседних областей. Также на место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи и четыре автобуса экстренных служб.
Работа всего порта приостановлена, чтобы силы безопасности и спасатели могли быстро взять ситуацию под контроль.
Причина взрыва Изначально иранское агентство Didar News сообщило, что произошел взрыв топливного бака. В свою очередь, агентство IRNA уточнило, что взрыв, по предварительным данным, произошел на складе опасных грузов и химикатов, расположенном на территории порта.
Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива. Есть признаки того, что взрыв мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия в порту.
Погибшие и пострадавшие По меньшей мере в результате взрыва погибли 25 человек, еще 1139 пострадали.
Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что для перевозки пострадавших на место происшествия направили элитные пожарные команды из провинций, специальные самолеты управления и пожаротушения.
Реакция властей Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заверил, что приняты меры для предотвращения дальнейшего распространения огня, в том числе строительство насыпи и размещение вокруг места происшествия пустых контейнеров. Он подчеркнул, что аварийно-спасательные службы работают в полную силу, и выразил надежду, что пожар удастся потушить в ближайшие часы.
Агентство Tasnim указало, что в настоящее время в регионе присутствуют 12 групп помощи Красного Креста, в том числе 60 оперативных экспертов, из которых пять групп находятся внутри порта и семь групп за его пределами. Также на месте работают психологи, которые готовы оказывать услуги психологической и социальной поддержки семьям пропавших без вести.
Утром 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что все связанные с инцидентом проблемы будут решены.