В Иране объявлен общенациональный траур 28 апреля в связи со взрывом в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Об этом сообщила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.«После трагического инцидента в порту Шахид-Раджаи в Бандар-Аббас правительство объявило 14-го числа (28 апреля. — Ред.) по всей стране общественный траур», — приводит ее слова агентство Tasnim , передает iz.ru Пресс-секретарь правительства также выразила соболезнования семьям погибшим и сообщила о проведении особых расследований в связи с происшествием.Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Жертвами происшествия стали 28 человек, еще 1139 пострадали. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива. Точной информации о причинах взрыва в Шахид-Раджаи пока нет. Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.Мощный взрыв произошел 26 апреля на территории морского порта Шахид-Раджаи, который находится в 23 км к западу от города Бендер-Аббас в Иране на побережье Персидского залива. «Известия» собрали всё, что известно о происшествии.По данным издания Mehr, взрыв произошел около 12:30. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили.На месте происшествия возник пожар. В район взрыва было направлено несколько вертолетов из соседних областей. Также на место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи и четыре автобуса экстренных служб.Работа всего порта приостановлена, чтобы силы безопасности и спасатели могли быстро взять ситуацию под контроль.Изначально иранское агентство Didar News сообщило, что произошел взрыв топливного бака. В свою очередь, агентство IRNA уточнило, что взрыв, по предварительным данным, произошел на складе опасных грузов и химикатов, расположенном на территории порта.Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива. Есть признаки того, что взрыв мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия в порту.По меньшей мере в результате взрыва погибли 25 человек, еще 1139 пострадали.Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что для перевозки пострадавших на место происшествия направили элитные пожарные команды из провинций, специальные самолеты управления и пожаротушения.Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заверил, что приняты меры для предотвращения дальнейшего распространения огня, в том числе строительство насыпи и размещение вокруг места происшествия пустых контейнеров. Он подчеркнул, что аварийно-спасательные службы работают в полную силу, и выразил надежду, что пожар удастся потушить в ближайшие часы.Агентство Tasnim указало, что в настоящее время в регионе присутствуют 12 групп помощи Красного Креста, в том числе 60 оперативных экспертов, из которых пять групп находятся внутри порта и семь групп за его пределами. Также на месте работают психологи, которые готовы оказывать услуги психологической и социальной поддержки семьям пропавших без вести.Утром 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что все связанные с инцидентом проблемы будут решены.