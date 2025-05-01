Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье продлено до 8 июня. Депутаты Верховного Совета утвердили соответствующий Указ Президента ПМР «О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики». Как отмечается в документе, причиной продления является сохраняющаяся чрезвычайная ситуация экономического характера, обусловленная сокращением поставок природного газа в республику, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.
Из-за сокращения поставок голубого топлива с начала этого года в стране возник тяжелый общеэкономический кризис. ЧП в экономике продлевается для восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и для обеспечения основных потребностей населения.
«Несмотря на то, что сегодня удалось частично стабилизировать ситуацию с подачей газа населению, ситуация в экономике остается достаточно сложной. Эти вопросы решаются на краткосрочный период, что не дает возможности возобновить работу нашим промышленным предприятиям. Это, конечно же, влияет на параметры доходной и расходной частей бюджета. Это приводит к тому, что замедляется экономическая активность, бюджет недополучает денежные средства. Понимая всю совокупность факторов, Президент принял решение продлить чрезвычайное положение в экономике до 8 июня 2025 года», – прокомментировал председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
В начале апреля на Коллегии Министерства экономического развития отмечалось, что за первые месяцы года объем промышленного производства упал вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Экспорт снизился на 58,5 %, импорт – на 25,6 %. Продление режима ЧЭП в Верховном Совете назвали вынужденной мерой. Государство в этот период продолжит выполнять социальные обязательства.
«Благодаря тому, что есть законодательное поле, которое регулирует, как органы власти должны поступать и реагировать на такие вызовы, есть возможность оперативно принимать решения как коллегам из Правительства, так и Верховному Совету, для того чтобы первостепенные задачи по обеспечению социальных обстоятельств государства исполнялись», – отметил Виктор Гузун.
Особый правовой режим в республике действует с 11 декабря прошлого года, тогда решение принималось из-за возможного прекращения поставок газа. С 1 января 2025-го опасения подтвердились, поставки голубого топлива прекратились, а возобновились только с 1 февраля в качестве европейской гуманитарной поддержки, а с 14 февраля газ в ПМР начал поступать благодаря российской кредитной помощи. Объемов поставляемого сейчас газа хватает только для обеспечения нужд населения, промышленный сектор находится в простое. В этих условиях режим ЧП в экономике продлен уже в 5-й раз с начала года.