В Румынии по итогам первого тура выборов определились два основных претендента на президентский пост, они встретятся во втором туре.
По предварительным данным, полученным после подсчета 100% голосов с участков внутри Румынии, в первом туре президентских выборов лидирует глава националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симион, он набирает 40,96% голосов, передает sputniknews.ru.
Второе место занимает независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, за которого проголосовали 20,99% избирателей. Третье место - у кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску (20,07%). Он уже признал поражение.
Отметим, что, вопреки открытой поддержке Антонеску со стороны правящего в Молдове режима PAS, жители ерспублики, имеющие румынское гражданство, поддержали Никушора Дана (52,63%). За Симиона проголосовали 12,47% жителей Молдовы с румынским паспортом. В Молдове было открыто 64 участка для голосования, свое избирательное право реализовали порядка 91 тысячи человек.
Таким образом, во втором туре президентских выборов в Румынии, который намечен ан 18 мая, за победу будут бороться Джордже симион и Никушор Дан. Эксперты прогнозируют, что Симион без особого труда может одолеть соперника. Другие эксперты напоминают о том, что соратник Симиона, Джорджеску, победив в первом туре, впоследствии аннулированном Конституционным судом, вовсе был не допущен к участию в выборах. Таким образом, победу Симиона они видят весьма сомнительной.
Сам Джордже Симион поздно вечером в воскресенье выступил с видеообращением к избирателям, призвав не допустить фальсификаций во втором туре. Он также заявил, что посвящает свою победу в первом туре Кэлину Джорджеску.
Симион известен своей категоричной позицией по включению Молдовы и части территории Украины в состав Румынии. Неоднократно объявлялся официальным Кишиневом персоной нон грата. В 2018 году ему запретили въезд в Молдову на пять лет.
В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов:
лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;
независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;
лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;
независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
член Социал-либеральной гуманистической партии Румынии Лавиния Шандру;
глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
экс-министр образования Даниел Фунериу;
лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку, пишет ria.ru.