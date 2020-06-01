Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — на Красной площади проходит юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
Дата 24 июня тоже символическая — в 1945-м в этот день по брусчатке главной площади страны прошли воины, сломавшие хребет нацистской Германии.
Приглашение на парад разослали лидерам 20 государств. Тринадцать его приняли. По Красной площади пройдут парадные расчеты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана — по 70 человек в каждой "коробке". В Москву приехали наиболее подготовленные и дисциплинированные военнослужащие. Так, Китай прислал роту почетного караула, славящуюся идеальной строевой выучкой.
В юбилейном параде Победы примет участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. Будет немало новинок, еще ни разу не выезжавших на главную площадь страны. Так, зрителям продемонстрируют модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, которые составят костяк бронетанковых сил в арктических регионах.
По Красной площади впервые пройдут обновленные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Эта модернизация позволит подтянуть обширный парк из более чем 3000 единиц БМП-2 в арсенале российской армии до современного уровня. Дебютируют в Москве и береговые российские комплексы "Бал", способные уверенно поражать морские цели на дальности до 120 километров и надежно прикрывающие побережье от десанта противника.
В воздушной части парада над Красной площадью пролетят 80 самолетов и вертолетов: истребители Су-35, Су-30, МиГ-29СМТ, Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также боевые вертолеты Ми-35М, Ка-52 и Ми-28.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.