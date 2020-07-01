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Почему приднестровцы, получающие российскую пенсию, не могут снять со счёта свои деньги в рублях РФ

Почему приднестровцы, получающие российскую пенсию, не могут снять со счёта свои деньги в рублях РФ

О том, почему приднестровцы, которые получают российскую пенсию, не могут снять со счёта свои деньги в рублях РФ, председателя Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Владислава Тидву спрашивали депутаты Верховного Совета.

Как пояснил глава Центробанка, наличные российские рубли скопились у населения на руках. Это произошло из-за того, что многие обналичивали российскую пенсию, но не обменивали её на рубли ПМР, так как в период ЧП и карантина стали меньше тратить. Объём обменных операций упал, наличные рубли РФ перестали возвращаться в банки, констатировал Владислав Тидва, пишет novostipmr.com.

«Если в январе банки купили 270 млн российских рублей у населения, то в июне эта сумма составила 135 млн российских рублей. Как следствие, возник дефицит наличного российского рубля. А в нынешних условиях привезти наличный российский рубль проблематично», - цитирует главу ПРБ парламентская пресс-служба.

Владислав Тидва отметил, что пенсию в российских рублях можно неограниченное время хранить на счету в банке, а снимать деньги – по мере необходимости частями или обменивая сразу на приднестровские рубли.

«Сбербанк» смог накопить некоторую наличную денежную массу и, скорей всего, в июле возобновит выдачу пенсий в российских рублях по запросу, но риск повторения ситуации не исключается, предупредил глава ПРБ. Особенно если наличные российские рубли снова не будут возвращаться в банковскую систему.
novostipmr.com
Фото: vspmr.org
  • Сегодня, 08:32
  • DTV
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