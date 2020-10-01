С 1 октября 2020 года на IV квартал 2020 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики подписан 15 сентября 2020 года и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 30 сентября 2020 года.
МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33):
а) для неквалифицированных работников - 1675 руб.;
б) для квалифицированных работников – 1842,5 руб.
МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):
а) для неквалифицированных работников – 1632 руб.;
б) для квалифицированных работников – 1795,2 руб.
МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):
а) для неквалифицированных работников - 2448 руб.;
б) для квалифицированных работников – 2692,8 руб.
Трудовой Кодекс Приднестровья в статье 133 гласит о том, что месячная заработная плата работника, отработавшего полностью определенную законодательством Приднестровской Молдавской Республики на этот период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
При этом, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения рассчитывается как сумма стоимости потребительской корзины для трудоспособного населения и расходов по обязательным платежам и сборам, исчисленной в расчете на один месяц. Стоимость потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения исчисляется как сумма стоимости продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.