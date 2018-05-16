Прокурором Республики А.Гурецким в Верховный Совет ПМР внесена законодательная инициатива, направленная на поддержку получающих минимальную пенсию граждан, с которых в настоящее время в процессе принудительного исполнения взыскивается исполнительский сбор.
Так, в случае неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в установленный срок судебный исполнитель вправе вынести постановление, по которому с должника взыскивается сбор в размере 5 процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника, сообщается на сайте Прокуратуры.
По итогам анализа, проведенного органами прокуратуры, установлено, что удержание исполнительского сбора из пенсии должников, получающих минимальный размер пенсии по возрасту, является существенным и влияет на уровень их материального благосостояния.
В этой связи, по мнению Прокурора ПМР, следует учесть положения Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы, определяющей наше государство как социально ориентированное, одной из задач которого является обеспечение социальной защищенности и повышение уровня и качества жизни граждан, в особенности тех групп населения, которые в силу возраста, состояния здоровья или других жизненных обстоятельств не в состоянии сами обеспечить себе достойные условия жизни и нуждаются в поддержке государства.
Таким образом, законопроектом предлагается ввести норму об освобождении от взыскания исполнительского сбора по исполнительным документам имущественного и неимущественного характера с должника-гражданина, которому выплачивается минимальный размер пенсии по возрасту и ниже, при отсутствии у него иных видов доходов. prokuror-pmr.org